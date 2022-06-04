拜登发表控枪演说

生命的确是很宝贵，可是对政客来说，人命只是达到目的的一种手段，因滥用枪械造成的美国人命伤亡很多，毎天约百出人，一年约四万人。可是，美国无法成功立法禁止自由拥有枪械，也就是说，过半的政客还是支持自由拥有枪械。【Low Seow Chay】

从上世纪到现任总统，都搞不定枪械管控这个问题。【Lik Wee】

3.2公斤有机鲜鸡卖72元

72元足够我吃四次KFC了。【Peter Leow】

职总须要“牢记使命，莫忘初心”。要不然改天只卖高档商品货物和食材。一般的职工友能承担吗？【Frankie Chiuh】

不论任何食品，只要加个有机就能身价翻倍。【Pang KeemSeng】

价钱都已标明，合就买，不合就不买。就如机票也有不同等级，价格都相差很远。【KW Tan】

马国鸡肉鸡蛋零售顶价 措施延长至6月底

新加坡又不养鸡，都是进口鸡只，从马来西亚买比较近而已，但全世界不只是马国养鸡，最多就是转换码头，买别家的鸡，别担心，不久就会有新货源，怕是以后会失去新加坡这个大客户。毕竟鸡只不是硬通货，而且也不是只马国有。【Yanli Gong】

这样子下去，新加坡定会换码头找其他地方拿新鲜的鸡了，以后就和马来西亚少拿了。【Teo Guan Kwee】

粽子售价虽提高 但买气仍旺

现在端午节吃粽子是商家搞活动，乘机捞油水的日子，远远超出节日的意义了。【Ah Siok】

端午节吃粽子是传统，但年轻一辈很少重视。【Kee Kee】

17万个烟头垃圾的警示

现在抽烟者太多了，我住在新的组屋区，每天都在吸二手烟。有时看到年轻夫妇牽手和推着孩子在抽烟，很心痛。草堆周围都是烟蒂，真的沒眼看，很失望。【Irene Xie】

新加坡的环境整洁每况愈下，组屋区早上清洁工打扫了，到了下午己经垃圾满地，尤其是停车场，到处都是垃圾。【Chong Ckc Ckc】

一买家购康宁河湾20单位

这是投资行为，我认为挺合理，证明看好新加坡前景。不是还有组屋将投资市场和居住权分割了么？作为一个香港人，我认为新加坡的房屋政策挺好。【San Wai Tsang】

多少钱不是问题，额外印花税30%也不是问题。最重要是能转移过来。我国政府提高投资移民的门槛，提高外国人的额外印花税，真是有先见之明。【Malcolm Chang】