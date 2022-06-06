交流站：从小四生的文章说起

5月29日，在《早报星期天》李太里先生的专栏《若有，别藏着金饭碗》文章里读到：“最近很多人在谈论华文课程，也有些偏离了重点，议论小四生的文章究竟多大成分是自己写的。”“大家热切盼望下一代的华文水平能止跌回升，到真遇上了能写出跳出刻板框框文章的孩子，又接受不了。叶公好龙？”对此，我颇有同感。

我听朋友说，他家孩子的华文一直以来马马虎虎，有时还考试不及格，但家人都没放在心上，只因他英语掌握得很好，不影响前途和升学，但嘴上会不时地“客气”“软调子”般鼓励孩子在华语文方面多加努力。孩子却认为，父母两人都不懂华文、不太会说华语，却是月领高薪的精英分子，所以，华语文在这年代、这片土地是可有可无的。

但有一天，孩子从学校图书馆借了一本华文小说，读后爱不释手，天天翻阅，跟着是追看小说作者的一系列作品。几个月后，孩子的华文水平突飞猛进，华语脱口而出的遣词用字通顺流暢，父母遇到这“突变”，先是惊讶，跟着不是惊喜，竟然是“惊吓”，立刻检查孩子的英文作业，查看水平有没有下降，不知是否心理作用，总觉得孩子的英文退步了很多，矛头立马剑指华文，认为都是学习华文惹的祸，要孩子检讨阅读习惯，视华文为洪水猛兽。

孩子感到莫名其妙，之前不是说我华文不好，要加倍努力吗？怎么现在华文进步了，竟然是对他写出的高分数作文有“触目惊心”的反应。所以，此为活脱脱“叶公好龙”的实例。

最近有位大哥教会了我一句话：“One man's meat is another man's poison”，意思大概说有些事物，能否得益乃因人而异，被认为是灵丹妙药对某些人则可能是有害之毒。若把它引申到语文可能也会如此。华文在本地沦落到这个地步，很多年轻一代已不能接受华语为“母语”，自称“英文人。”若我们还以华族之血脈、根源的骨气精神与情感企图说服他们热爱、保护、珍惜和学习华文，能感动他们的诱因实在太无力、太勉强，也没有说服力。

面对中国经济的崛起，很多经贸商机都与我国息息相关，这种情况已不是指日可待的“将来”，而是历历可考的“目前”，政府也经常提醒，要与中国人经商打交道，华文不能弱。但依然有大部份人打从心底反呛：“So what！”他们觉得只懂英语也可活得光鲜亮丽，对他们说“应该学好华文”的硬道理，会让他们反感。

不过，热爱华文的族群无须气馁，所谓人各有志。世事如棋，今日弱势的语文，无须悲观，百年之后，还不知谁怜谁！

国家的地理位置是命运，是宿命，但历史可以妥协，可以改变，可以往正面发展，明日的历史走向，靠今日的我们去创造。

说回小四生发表的文章，觉得他的华文超水平地好，给个赞以作鼓励也没有多难。对华文水平超好的孩子应用平常心对待，这不过是一群华人能说能写优越的华语文罢了。