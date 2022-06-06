交流站：希望李美花从国会来到杏林

杨祥福

在推介自己的自传《从胶园到国会——李美花的故事》受访时，退休国会议员李美花说，她曾有过学中医的念头，但却因须考试有压力而放弃。

大家对李美花2020年在国会以犀利的提问，为中药店请命的一幕应该记忆犹新。中药店因而得以在政府宣布解除冠病阻断措施前营业，让有需要者尽早购得中药以解除病痛。

李美花也谈到自己曾打算继续担任议员，为民请愿，无奈执政党为换血而临阵换将，从此退出政坛。

不为良相，可为良医。这里抄录网上据说是宋代名儒范仲淹“愿为良医”的说法：“利泽万民的心愿，莫过于当良医。如果真成为技艺高超的好医生，上可以疗君亲之疾，下可以救贫贱之厄，中能保身长全。身在民间而依旧能利泽苍生的，除了良医，再也没有别的了。”网文还说：“那些胸怀大志的儒者，把从医作为仅次于致仕的人生选择，正是因为医药的社会功能与儒家的经世致用（即治国平天下）的思想比较接近。元代戴良说得好：‘医以活人为务，与吾儒道最切近。’”

现代除了中医，也有西医的选择。但取法自然的中医比较贴近生活，是生活中的医药；在政府大力提倡全民预防性医疗时，人人皆可也应该学之。此外，中医对人体功能性的毛病如睡眠、疼痛等具有治疗的优势，对急速老龄化的人口帮助更大。

希望李美花的下一个自传，会是“从国会来到杏林（中医的代名词）”。