交流站：设立校史馆意义重大

古人说：“以史为鉴，可以知兴替”。同样的，以馆为鉴，可以知往今。设立校史馆，有实际的意义。

校史馆的设立，不限于历史悠久的学校。创校超过10年的学校，就应把设立校史馆列在未来发展的蓝图里。一间校史馆，涵盖学校的过去、现在，更能拓见未来。它应有校景的画面，这是学生几十年后最难忘的回忆。它应有历任校长的风采，以及一段真知灼见的睿语，带领学校历经一个个教育改革的里程碑。

校史馆也应列明学校的大事记，让校友知道学校一路走来的不易。馆内摆放学生参加大规模活动的相片，当有一天校友看到自己英姿飒爽的身影、青春的笑靥，一定会感到何其欣慰，往日在校的一事一物一景，历历在目。馆内也应存放有代表意义的物品，如校训、校徽、校服、校纽、成绩册、吉祥物，甚至学生的作业笔记、文艺刊物、年刊、出国浸濡与外校交流互赠的纪念品等等，这些都是学校应收藏的文物。

这些文物承载着学校发展的历程，也许历尽沧桑、吃尽万苦；也许一帆风顺、频获好评。它也使校友情牵母校，常忆起老师谆谆教诲、同学间音容笑貌，更想到得饮水思源，为学校未来发展略尽绵力。

既然设立校史馆有这么深远的意义，学校该如何让它发挥实际的功效，让在校学生和校友以校史馆为荣呢？首先，校史馆的资料应配合学校的发展，不断完善更新。如果新校长履新已一两年了，但校史馆内却没有更新相片，也无片字的说明，这就太说不过去了。再如学生获得全国至高的荣誉，校史馆内也迟迟没有表扬的文字，这如何能让学生情系学校？

其次，很多学校的校史馆由于缺乏人手，常锁上大门，只有在颁奖礼、周年纪念日或有重要人物到访时，才敞开大门。所以，为了培养学生的归属感，让他们对学校有深层的认识，应在每天的某个时段，如学生休息或放学时，开放校史馆，让有兴趣的学生自由进出参观。当然，老师也应在课堂上鼓励学生，灌输爱校的思想意识。

第三，中一学生刚来学校，对一切都很陌生，学校可安排至少一小时的课到校史馆去，由老师详细讲解，甚至可针对图片，说些学校的小故事，这可满足他们的好奇心，也埋下了爱校的种子。

此外，在学生观看了所有的资料后，要他们写一篇简短的观后感，以加深对校史馆的印象。老师在批阅后，叫学生得好好保留。之后，到中四毕业前，再带学生去校史馆，观看所有文物后，再写一篇观后感。这时，展出的物品增加了，个人经过四年的学习和磨练，观感也会不同，和中一时写的一对照，肯定会发现自己的成长与成熟，这可是人生难得的历练，也对校史馆有更深的感情了。

第四，可在校史馆的一隅售卖小小的纪念品，如有励志短语的书签、有校景的书签、有印上学校名字、校训的文件夹等，都有助于培养学生的归属感。

一间校史馆，一部春秋史。校史馆是校友的情之所依，必须早日成立，不能等到所谓的“适当”时机，那可能已太迟了！