交流站：延长拥车证有效期的建议

在本地要买新车须先标到拥车证，价格是根据公开投标决定的，价格的高低又是根据当时市场的供求而定。最近中小型汽车（1600cc及以下，马力不超出130bhp）的拥车证最高价己接近7万元。

拥车证的有效期是10年，到期时车主有两个选择：一是把汽车报销，二是延长有效期。如果选择后者，延长期可以为五年或10年，费用是根据当时的现行限额费（prevailing quota premium），即过去三个月的平均拥车证成价而定。比如当时10年的现行限额费是6万元，五年只需付3万元。表面上看起来很公平，可是如果更深一层去了解10年和五年的不同之处，情况并不是想象中那么简单。

根据目前的条例，如果第一次申请延长使用期是10年，10年后还可以再申请延长10年。也就是说，只要汽车能通过合格检查，就可以用上30年之久。可是，如果第一次申请延长期是五年，五年后就不允许再申请延长，到时只有报销。我认为这样的条例对经济状况较差的车主很不公平。就以上面的例子来说，车主可能一时拿不出6万元，手头只有3万元，因此他只好延长拥车证五年，而五年后还要换一辆新车，可谓雪上加霜。

因此，我建议延长拥车证有效期可以保持在10年，不过付款可分两个五年或一个10年来还，就好比路税，不也是可分六个月或12个月来付吗？如此一来，我们就不必有五年和10年之分，同时也可以减轻那些经济状况较弱的车主的负担。