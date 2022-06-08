交流站：食客可帮助缓解小贩中心的鸟患

谨答复《联合早报·交流站》于6月2日刊登的李子安读者投函《小贩中心鸟患问题有待解决》：

我们同意李先生的看法，即有必要处理小贩中心的鸟患问题。市镇理事会和国家环境局已采取了若干驱鸟措施，如在一些小贩中心安装防鸟刺和不锈钢尼龙涂层铁丝，防止野鸟在天花板横梁，以及其他建筑物高处栖息。市镇会和环境局也在结构设计许可的小贩中心逐步安装防鸟网。环境局正逐步在出现鸟患的托盘和餐具归还处安装防鸟网。

直落布兰雅的三个小贩中心和金文泰的三个小贩中心已安装防鸟刺。在金文泰2道第353座的小贩中心，市镇会额外安装驱鸟的不锈钢尼龙涂层铁丝。直落布兰雅通道第79座的小贩中心周围，以及直落布兰雅弯第11座和直落布兰雅坡第36座的小贩中心的托盘和餐具归还处，都已安装防鸟网。类似的措施将逐步在金文泰3道第448座小贩中心实施。

这些措施会减轻但未必能消除小贩中心的鸟患，除非食客和利益相关者也尽一分力。最重要的做法是减少食物来源，因为食物残渣容易吸引野鸟。为了解决这一问题，环境局一直在与市镇会、小贩协会、摊主和清洁承包商合作，妥善处理垃圾，勿乱丢垃圾。这有助于保持场所清洁，减少野鸟的食物来源。

食客可以通过归还餐具和托盘，保持桌面清洁以让其他食客使用，帮助缓解鸟患。这可以让小贩中心的清洁工专注于清空托盘和餐具归还架及擦拭桌子。托盘和餐具归还率高的小贩中心，会比较少关于鸟患的反馈。

小贩中心是我国的一个重要标志，已成为本地生活不可或缺的一部分。环境局寻求利益相关者的大力支持，最重要的是所有食客的合作，以保持小贩中心的清洁，减少野鸟的滋扰。

（作者是国家环境局小贩中心司司长刘国辉）