交流站：读《逗号》强化中文数码技能

欣闻《联合早报》为年长者主办乐龄数码学堂，提升年长者的数码技能，相比之下，属于e-世代的青少年虽然数码技能非常娴熟，但在使用中文数码技能时却仍是蹩手蹩脚，无法享受中文数码平台所提供的生活资讯。因此希望华文教师平时教学时能加强学生的中文数码技能，为学生打开中文数码世界之门。

对于《逗号》电子版内容的改革，编辑可以多设置一些数码内容，以便学子必须使用中文输入或中文搜寻技能达成任务。针对这点，我有以下的建议：

首先，让学生读者有机会为《逗号》内容作出贡献。编辑可以特别设置一个投稿园地，邀请学生提供他们感兴趣的华文数码资讯，严格筛选后发表在《逗号》面簿网页或报刊上，并给予奖赏。例如《逗号》可在每期设定一个主题，邀请学生制作有趣又有意义的中文短视频，类似抖音的做法，然后投寄给《逗号》，入选作品将上载到《逗号》面簿网页。

也可邀请学生用文字附图片介绍书籍、电影、歌曲、手游、网络游戏、动漫、美食、潮流产品、少年收藏品、新奇好玩的青少年玩具、好用的应用软件、脚车运动、健康饮料及漫画创作等。经过编辑筛选后刊登在学生园地，因为都是出自他们的喜爱而推荐，投稿者会以期待的心情等待作品发表。这些内容肯定会适合学生的品味而吸引他们阅读，同时这项建议能让学生有机会使用中文数码技能。

第二，设法安排学生参与多元的华语线上活动，例如通过《逗号》面簿直播，播放学生入选作品，由学生自我介绍作品及编辑给予点评，再公布成绩。另外也可以配合学校，邀请作家导读少年书籍、专业人士以轻松的方式与年轻人讨论青少年关注的社会课题。

第三，编辑可以在每一期的《逗号》设置类似《新明日报》猜谚语有奖问答游戏，吸引学生参加。由于本地普通华文课程没教古诗词，因此参加今年《华文大比拼》的同学一碰到诗词题目，即刻把问题丢给其他队伍。我建议《逗号》可以设置诗词题目，而学生则通过猜谜游戏接触并认识古诗词。为了获得奖品，学生必须练习用中文输入，在谷歌搜寻答案，既学诗词，又练习中文搜寻技巧，可谓一举两得。

最后要提的是，中文数码世界内容丰富，可惜多数学生却只懂得用英文搜寻资讯，错失了许多精彩的内容，希望常常涉猎中文数码世界的编辑能通过《逗号》内容的设计，协助华文教师引导学生多接触广阔无边的中文数码世界，为学生打开另一道美丽的知识之门。

期待这些建议能获得《逗号》编辑的慎重考虑，促使学生真的爱上《逗号》。