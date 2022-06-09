交流站：真的没有更好的灭蚊方法吗？

每周，我所在的住宅区都有例行的灭蚊喷雾。每周也总有那么几天，我会在住家阳台或门口看到死去的蜂类昆虫和甲虫。

我有几个疑问希望国家环境局能够解答：

一、每周进行喷雾灭蚊，长期而言对环境有哪些危害？是否会污染水源？定期的喷雾灭蚊后，蚊子以外的昆虫，尤其是蜜蜂等授粉昆虫的数量是否会减少？减少程度是否威胁到它们的生存？

二、长期接触灭蚊喷雾对人的健康有哪些潜在影响？是否会损害人类的神经系统？

三、喷雾灭蚊从未间断，但骨痛热症病例却创新高，这是不是恰恰在提示我们应该检讨现有灭蚊方式？

蚊子的危害当然无须多说，我的孩子就曾得过骨痛热症。但是，灭蚊是否可以采用更有效率和对环境更无害的方式？

无论我们多讨厌蚊子，都不可能消灭它。蚊子的历史比人类久远得多，它也是迄今为止进化得最成功的物种之一。在相生相克的生态链中，它是无法被忽视的一环。

更不用说灭蚊喷雾对其他昆虫也有害。蜜蜂、蝴蝶等其他小昆虫在全世界范围内都在减少，有些甚至面临灭绝。其中一个原因就是杀虫剂的使用。

授粉昆虫对人类的重要性远大于蚊虫带来的危害。蜜蜂类授粉昆虫的消失对粮食产出、食物的多样性、人类的健康和疾病会产生怎样的连锁反应，是另一系列大问题。

回到喷雾灭蚊，真的没有更好的灭蚊方法吗？