交流站：南部岛屿垃圾急需清理

读了《联合早报》的报道《我国政商民合作制定六大行动战略整治海洋污染》，我深有感触，并举双手赞成。

我时常带游客到南部岛屿圣约翰岛、拉扎鲁斯岛、龟屿岛和魔鬼岛游览，对这几座岛屿比较熟悉，想分析一下对这几座岛屿的环境的感受。

它们都有一个共同点：垃圾很多，缺乏清理。看到美丽的风景，游客都很开心，而一看到地上的各种垃圾，我就注意到游客不悦的脸色。这些垃圾既有本岛飘去的，也有外来的。我看到的垃圾大致有：矿泉水瓶、宝丽龙、木制托盘、食用油塑料桶、塑料水桶、布料床单、报纸、啤酒罐、破鞋、绳缆、丢弃的雨伞、塑料薄膜、玻璃瓶等等。这些垃圾都一次次被海水冲上岸，冲进树林，已经跟树根草木纠缠在一起，盘根错节，大煞风景，看了就叫人恶心。

除了这些垃圾，每座岛屿还有“特色”垃圾，比如，许多游客游览魔鬼岛的一大乐趣是潮汐间探险，寻觅识别海洋生物。但是，在魔鬼岛沙滩上有很多破碎的玻璃，如果不注意的话就会割伤脚，真不知这些碎玻璃是从哪里来的。

在连接圣约翰岛和拉扎鲁斯岛的长堤上，总是不缺乏垂钓者，但这里也有“地雷”——被钓客随手丢弃的鱼钩，有时是一长串，而游客很难觉察藏在草丛里的鱼钩。有一次，几个洋人带着宠物狗在长堤上走着，狗儿一直在草丛里嗅来嗅去，突然，狗儿哀嚎了起来，狗主人跑过去一看，原来是一个鱼钩钩在狗儿的鼻子上，狗主人怎么也无法把鱼钩取下来，连眼泪都流了下来。岛上没有宠物医生，狗主人只能等下一班渡轮回新加坡本岛，这几个洋人的行程就毁于一个鱼钩。

我曾在实林格岛（Pulau Seringat）的海边捞起海水冲上来的一个木制长板凳，长度可以坐三个人，这个板凳后来成为我带领游客拍照打卡的必备道具与一道景观。

在龟屿的水池里，从长廊上铲除掉的白色漆皮几乎盖满了池底，白花花一大片，心里真不好受。在铲除旧漆涂上新漆之前，为什么没清理旧漆皮，以避免它们掉到水池里，破坏了风景？

新加坡从花园城市到花园里的城市，再到大自然里的城市，每上一个台阶其实都是对垃圾的成功宣战。但是，我们还有更艰巨的“垃圾战”要打，有人的地方看不到垃圾，没人的地方到处是垃圾，就会给人徒有虚名的印象，花园城市有可能变成“花瓶城市”。

如何丢弃垃圾，显示一个国家和国民的素养；如何处理垃圾，显示一个国家的科技水平；共同治理垃圾问题，显示一个国家政府和人民的团结合作精神。但愿新加坡的每一片海滩，每一个屋顶，每一个树丛，每一个下水道，每一个犄角旮旯，时时刻刻都保持得干干净净，清清爽爽。