交流站：临终病患应能提清公积金

郑寒月

《联合早报》于6月3日报道，卫生部长王乙康在卫生部的常年工作计划研讨会上致辞时说，慈怀护理将是卫生部下来的工作重点之一。其中，为让更多临终病患能如愿在家中过世，部长希望我们可以做得更多，来帮助临终病患完成遗愿。

诚然，希望在家中过世，或许只是临终病患的其中一个遗愿，我相信临终病患或许还有其他的心愿或想实现的梦想。毕竟在人生最后的一里路，个人的遗愿清单有所不同。例如有的想过上有品质的生活、旅游、品尝美食、安顿心爱的宠物等。如果能完成自己的心愿，对个人来说，意义重大，除了了却一桩心事，亦圆满了自己的人生。

对一些临终病患来说，要完成遗愿，可能需要一笔钱财。因此，允许临终病人提取全部公积金存款，让他们完成心中大大小小的愿望，病人满足了，快乐地离开，这何尝不是善终呢？

每个人都想有个快乐的人生，更何况是在人生即将落幕的时候。让临终病人全权掌控公积金的提取，来享受自己“最后的快乐片刻”，我觉得这是对生命的尊重，不是奢求。

我们时常强调临终病人自主权的重要性，例如对疾病治疗方案的决定、病危时要不要插管急救、选择在医院或家里过世、葬礼仪式的选择等。

这个自主权也应该包括对公积金的使用，毕竟这是病人的血汗积蓄，如果临终时还不能随心所欲地动用，更待何时？