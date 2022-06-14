交流站：保健储蓄户头存款够用吗？

我因为胆囊结石会阻塞胆囊的外排管，引发胆囊炎进入邱德拔医院治疗。住院期间，我的对面病床住了两个昏迷病人，其中一名老先生因为交通意外昏迷了几年，他是因为细菌感染而从疗养院转入医院治疗。

住院的第二天，我通知英康保险经纪关于我的治疗，在谈话中，他问我有没有加入终身护保（CareShield Life）计划，原本我不在乎终身护保，但在看到那名昏迷病人后感到害怕：我不会是下个昏迷者吧。

53岁的我开始重新计算保健储蓄存款是否够应付基本、受津贴医药费直到终老。按照目前的条例，保健储蓄户头存款，即基本保健存款（Basic Healthcare Sum）的顶限为6万6000元。超过顶限的余款会转入特别户头。

基本上，基本保健存款是让病患能应付住在政府医院B2或C级病房的大部分住院费用。如果想要入住A或B1级病房，或是私人医院，就须要由保险公司承保的私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）来提供额外保障，支付较昂贵的额外费用。

公积金会员也可以利用保健储蓄支付终身护保的保费，而目前为止只须支付保费到67岁；59岁或以上加入者只须要还10年的保费。

我用终身护保和英康保险的两个不同的增添康保双全（Enhanced IncomeShield）、覆盖政府医院A级病房和私人医院的计划来分开计算基本保健存款是否足够支付保费。我不把私人保险公司的终身护保放入在对比中的主要原因是，保险公司要受保人至少付20年的保费，这样会加速清空我的保健储蓄。

在现有模式下，6万6000元足够支付IP的政府医院A级病房和终身护保到98岁，更何况多数进入政府医院的病患因床位紧张，而没有机会入住A或B1级病房，因此降级到只能C级或B2级病房，无须动用保健储蓄支付共同承担额（co-insurance）。

如果是使用IP住进私人医院，会员的保健储蓄存款将会在82岁之前就清空，这比新加坡的83岁预期寿命（life expectancy）还低。我的计算方式不包含病患可能动用一些保健储蓄支付突发的非保险支付的医疗费用，或者因通货膨胀而增加的后续保费。

所以，我对基本保健存款有两个建议：

一是应该根据55岁时的IP保费的百倍来计算，这是因为保费会因通胀而上涨，所以用这方法计算比较稳妥。打个比方，如目前55岁的IP保费是800元，基本保健存款应该是8万元，这样就能足够支付到87岁。

二是如果在55岁后不须要将超过基本保健存款顶限转给其他户头，就可进一步将支付能力延长到88岁或更久。