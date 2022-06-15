交流站：无烟新一代倡议能大幅减碳

我国的绿能减碳政策若不含大幅减少香烟用量的措施，似有不足之处。

很少人，甚至专家，会连想到香烟和碳排放的关联性。事实上，一根燃尽的烟排放出14公克的碳。仅仅一个连抽50年，一天一包烟的烟民所排放的碳，就须要种132棵树苗，漫漫十年的时光来抵消。

我国一年吸烟的碳排放量估计有可观的33万4000公吨，这是来自545万3000人口中10%烟客平均日吸的12根烟。这个保守数据的基数不包括外来烟客如游客和持某些工作准证者。

为了减少碳排放，从2025年起，我国将禁止注册柴油驱动车和德士，尽管这类车辆在总车辆碳排放量中的占比很低。轻型汽车每年的碳排放在150万到200万公吨之间，而柴油驱动车和德士只占轻型汽车中的2.9%。

以停止注册来逐渐淘汰某类柴油驱动车，与以无烟新一代（Tobacco Free Generation）的建议来淘汰香烟，都是出自同样的原理。无烟新一代倡议通过立法管制，选定从某个出生年的新一代开始，禁止售卖香烟给那个年龄层及以后的年龄层。只要是那一年出生及往后无论哪一年出生的人，不管将来多少岁，店家就不准售卖香烟给他们。目前的吸烟者，即无烟新一代年龄层之前的人完全不受影响。目前新西兰、马来西亚和丹麦已积极考虑立法和可行性，并展开专家和利益相关者的咨询。

政府为了减碳，着手逐渐淘汰某类柴油驱动车，有鉴于香烟对国民健康方面的毒害证据确凿，再加上在碳排放和环境方面的影响也非轻，政府理当更应该在终极杜绝烟害方面有积极的作为。

当年发起无烟新一代的学者和医生曾就这个从新世代开始废烟，但既往不咎的做法，做了一份500人的支持度问卷调查。调查发现，整体有七成的人支持无烟世代的概念。此外，调查样本內吸烟者中的支持度高达六成，真是令人既意外又欣慰。

世界卫生组织今年的世界无烟日是以烟草对环境的威胁为主题。

36年前，我国卫生部曾高呼：“朝无吸烟者国度迈进。”时至今日，感觉似已淡忘。不要再磋砣了，既然能淘汰柴油驱动车和德士，同样也能以环保和保健的理由杜绝烟害。

政府有责任与义务响应世卫组织的号召和人民的托付，也一样从2025年开始，让无烟世代诞生，禁止对2010年（15岁）出生和以后出生的新一代贩售香烟。