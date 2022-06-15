交流站：共同打造清洁环境

最近由于骨痛热症病例激增，我特别关注居住环境清洁的问题，发现不少人有随地抛垃圾的恶习。近日看到议员纷纷在海里打捞垃圾，更激发我在附近捡垃圾的决心。

我环绕所居住的组屋区，用特别买的夹子把地上的垃圾捡起，不到一个小时就捡了一大包，有塑料袋、纸巾、口罩、汽水罐、矿泉水瓶、零食包装等等。真希望人们不要再乱丢垃圾了。

我特意选在傍晚下班，人潮多的时间捡，希望能激发公众稍微思考随地乱抛垃圾的现象。我真不明白，这些人随手一抛，就觉得垃圾会自动消失吗？现在清洁工人短缺，垃圾长期留在原地，如此肮脏的恶劣环境难道不觉得恶心吗？

我想着想着，迎面走来一名中学生，他喝着汽水，眼看就快喝完了。我们擦身而过时，他突然问我：“请问，可以丢进你那个垃圾袋吗？”我回过头，笑了笑对他说：“我正想问你，喝完会如何处置空瓶呢？”他回答：“丢进垃圾桶，可是要走到路的尾端才有一个，所以想问可不可以丢在你这里？”

我告诉他：“你可知我在做什么？就是因为这些人随地乱丢垃圾，我才要费时费力捡。你忍心再把你的垃圾丢进我这袋吗？我可不是个‘行走的垃圾桶’啊！你这么个年轻人，拿个小空瓶走到垃圾桶才丢应该还行吧？”男生微笑着说“可以”。孺子可教也。

我怀念小时候读的“好公民”，以及从前的“禁止随地乱丢垃圾”运动和“禁止随地吐痰”运动。有关当局可以考虑把类似活动重新搬回社区，呼吁大家共同打造更清洁的环境，杜绝伊文滋生，减少骨痛热症病例。