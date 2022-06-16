交流站：谈银行防诈骗措施

最近一连串的网上诈骗案，促使金融管理局和银行公会发表联合声明，宣布五项新措施以进一步加强网银安全。

华侨银行应该是第一家让客户启动自助“紧急叫停”服务，冻结户头的银行，客户一旦怀疑户头遭盗用，马上可以拨电停止一切交易。我任职的银行不久前也推出这项措施。最重要的是它并非普通的热线，只限诈骗案的受害者使用，所以客户无须等太久，而且简单明了。户头冻结后，客户如想再启动户头，也得经彻查后才能恢复使用。现在的线上转账默认上限为5000元或更低。如果客户须要调高，就得启动电子解码器。

很多人不敢冒然转一大笔巨款，通常都会来银行找我们帮忙。这时，银行人员就须变身为侦探。

那天有个中年妇女来我的柜台，要转1万3000元给一个有着异族名字的户头。我便问她是认识的吗？她说是朋友。可是，电脑显示的名字和她写的名字相差一个字，而且转账的指定户头又是每个月边赚边存的户头，很少人会叫朋友把钱转去这样的户头。我心里起疑，便去查这个人的其他户头，发现已被警方冻结。我趁机借她的手机查看有没有看错名字，结果看到一大堆文字，全是“我没有骗你，你要相信我，把钱转去这个户头，我生意周转不灵”之类的话。我只能告诉她，因为名字不对我不能转，而且户头也被冻结了。

报章和电视几乎天天提醒公众不要被骗，以及骗子惯用的手法，我实在不明白为什么还有那么多人上当。如果系统监测到高风险转帐，客户须再确认。银行人员会打电话给客户了解多一点详情，以免他们受骗。

曾有客户来银行要提取10万元，我们也得问东问西，因为带着巨款到处走动太危险。我们都会劝客户拿本票以策安全，可是常常狗咬吕洞宾不识好人心。客户会反过来说：“我拿自己的钱，你还啰里啰嗦。”除非是常客经常拿支票来兑现，都是付给员工的薪水和供应商的钱，或者公司是做借贷生意的，我们才不会过问。

银行会派职员到警察部队的反诈骗中心，协助冻结户头和追回骗款。银行也经常让我们上有关课程，学习如何识破骗局和如何帮助客户写报告给我们的调查部门。电脑也有一套程序要遵循，客户可能须要花上一个小时才能完成。警方也在网上授课，让银行人员参与。其实，银行和客户在防诈骗方面都有责任。我们一听到客户要申请网络银行服务，都会跟他们讲解利与弊，尤其是年长人士，很多时候都是受子女怂恿的。我们不能只帮他们申请网银便了事，必须一直提醒他们不要将网银的账户名和密码告诉包括子女的任何人。

客户损失金钱，谁该承担责任？如果是银行安全系统出错，银行肯定不会推卸责任，客户自己犯错就得承担后果。我认为，公众教育很重要，不应该只用英文和华文来宣传，应该包括四种官方语言，像打冠病疫苗那样。警方和银行可以合作制作短片教育公众。监测系统也要一直提升，涵盖更多的诈骗类型。希望这些新措施能把诈骗案降到最低。