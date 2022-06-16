交流站：多管齐下鼓励国人接触华语

我国学前教育的年龄范围介于三岁至六岁。学习课程包括发展语言技能、算术、简单的科学概念、社交技能、创造解决问题和户外活动。

一般而言，孩子从出生到学前教育的前三年，会从父母身上掌握基本的英语会话和社交能力。因此，从三岁到六岁的这四年中，在教学方面应以华语为主，英语为辅。

对自身华语缺乏信心的家长，或无法为孩子创造一个有利于华语学习的环境，幼教老师任重道远，须好好利用这宝贵的四年，提高孩子的华文水平。

幼儿培育署是否可以考虑统一学前教育的华语教学方法和教材，甚至允许学校根据学生的华语能力分班，以便和小学的普通华文和高级华文接轨。如果在小学一年级才开始关注孩子的华文水平，可能为时已晚。况且小学只有一门华文课，其他科目都是以英文授课，所以英文水平自然要强于华文。

为了不让学生升上高中就放弃用华文和讲华语，并让公众继续接触华语文，推广华文学习委员会也许可借鉴保健促进局的Healthy 365应用，开发华文学习应用让国人下载，鼓励国人天天阅读《联合早报》的新闻和文章，赚取奖励积分，然后通过应用扫描二维码，向参与合作的商家购买健康食品、饮料和日常用品。

应用可以设计从初级到高级的选项让用户挑战，难度越高，奖励积分就越高。

选项可包括朗读《联合早报》的新闻和文章，然后把音频上载到应用。若家庭成员、夫妻或亲子共同参与，奖励积分也就越高，借此鼓励国人多多练习和接触华语，日积月累，华文程度自然就会进步。