交流站：工程完成后会种植更多树木

答复

谨答复《联合早报·交流站》于6月10日刊登的杨武军读者投函《别把树砍掉》和韩雪梅读者投函《请停止砍伐的脚步》：

陆路交通管理局力求在保护环境与发展交通基础设施之间取得平衡，以更好地为新加坡人服务。我们与其他机构密切合作，尽量减少任何工程项目中受影响的树木数量，同时将地面的空间限制考虑在内。在树木受到影响的地方，我们与相关机构和育木师（arborist）等专家合作，考虑采用树木移植和替代种植。

沿着裕廊镇大会堂路兴建的新脚踏车道，为市镇之间提供额外的衔接，让蔡厝港、武吉巴督和登加的居民能到达裕廊湖区。它们也连接到裕廊湖区现有的脚踏车道网络，为居民提供更好的步行和骑行便利。这与现有的跑步道相辅相成，跑道靠近组屋区，主要满足区内居民的康乐需要（如散步及前往儿童游乐场等康乐设施）。

至于义顺，陆交局正沿着义顺1道等主要道路建设脚踏车道，以改善现有脚踏车道网络。新的脚踏车道也能让居民更直接地骑行到卡迪地铁站等交通枢纽。

这些工程项目在展开之前，都进行了环境研究，以尽量减少对现有绿地的影响。我们也为绿地预留空间，并会在脚踏车道完工后，重新种植比受影响的树木更多的树木，例如在义顺，我们会咨询相关机构，进行替代种植。陆交局致力于以绿色和可持续的方式，继续改善新加坡人的交通便利性。

陆路交通管理局

活跃通勤组总署长

曾文辉