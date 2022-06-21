交流站：应强制脚踏车骑士买第三方保险

我是一名送货司机，每天都要在川流不息的车龙中讨生活、忙送货，这份工作对我来说是一份喂饱全家的希望，每天战战兢兢地开着车，小心翼翼地左顾右盼，很害怕撞到人或撞坏车，更害怕失去工作。

可是，有些意外不是你如何小心、如何注意就能够避免的。

2020年初暴发冠病疫情后，很多人失去工作，不少就买了电单车、脚踏车或电动脚踏车去当送餐员，以维特生计。根据陆路交通管理局的条例，脚踏车和电动脚踏车可以在公路上骑行，但必须在左侧，除非是要超车。

公路上的脚踏车骑士增多，问题也接踵而来。首先，很多骑士都没在脚踏车或电动脚踏车的前后装上脚踏车灯，而不少送餐员的工作服又是暗色系，晚上在街灯不够亮的地方或转弯处就会发生危险，对驾驶大型货车的司机更是安全隐患。

我经常看到一些送餐员把脚踏车和电动脚踏车当成汽车行驶，霸占第一或第二车道，这是非常危险的行为。

政府既然允许脚踏车骑士共用公路，就应该强制他们购买第三方保险，并规定所有脚踏车和电动脚踏车安装前后车灯。脚踏车骑士应该和其他公路使用者一样，受到法律的约束，这才是一视同仁的做法。

这些是我近三年来最常见，也是最担心会发生在每个公路使用者身上的事。政府如能早点立法，对所有公路使用者是福音。