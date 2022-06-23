交流站：对组屋政策的反馈

高极登先生6月18日发表在《交流站》的文章《可怜的中“惨”阶级》，一针见血地点出现代年轻囯人内心的隐忧与烦恼，对此，我心中也有几句话要说。

在新加坡建国初期，政府设立建屋发展局来解决人民的居住问题。当年建屋局的首要任务是尽可能地建造更多廉价屋。

政府最初的政策是：所建造的房屋应出租给低收入人群。不过，为了让低收入群体能购买自己的屋子而不是租屋，继而推出“居者有其屋”计划；之后组屋商店也可自由买卖了。（编按：建屋局在1998年就停止售卖店屋了）。

表面上看，如果执行得当，这应该是个不错的政策，因为许多中等收入的国人因此政策而受惠，例如在组屋价格长年飞涨下，他们脱手组屋之后，才有能力购买私人房产。

不过，在允许组屋与商店在公开市场自由买卖后，许多人也因此致富，例如，最近义顺81街的一家咖啡店，以4000万元的天价转手，尺价高达9361元，创历史新高。我想新店主须调高租金才可能生存，而旧店主却是财源滚滚，但一般民众可能就要面对熟食涨价的结果。

因此，我希望建屋局能以更有效的方式，阻止这类房地产成为炒家的宠儿。这应该是许多老百姓的心声。

此外，我更关注的另一个问题是：想要成家立业的年轻国人，成了新组屋高昂价格下的受害者。高先生文中提到的四房式组屋售价要40万元，这应该是市区外的价格。据我所知，直落布兰雅目前正在兴建的四房式组屋，售价高达70万元，申购率高于10。加上房贷利息，这些组屋未来的市价至少要八九十万元，价格如此高昂的组屋早已不廉价了。没有他人帮助，30岁左右的年轻人有能力负担得起的并不多。

在新加坡，没有一间组屋，很多年轻人也许不会成家，婚后愿意与父母一起住的年轻人不多。我曾听说一些高学历年轻国人因高昂的屋价，而萌起移居国外的念头，这一点可能成为我国的隐患。

政府一直致力于鼓励年轻人成家，以缓解人口减少的危机。现在或许该考虑如何通过改变组屋政策，来达到这个目标。比如，兴建新的租赁组屋，并以优惠租金租给计划成家的国人。

在生活中，衣食住行是国人所关注的问题，尤其是在住的方面。我希望政府能对症下药，早日协助国人完成住屋梦想，也不用担心在咖啡店吃一碗面，就要五六块钱。