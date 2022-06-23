交流站：应考虑兴建长途旅游巴士终站

苏世鹏

本地有世界一流的机场、渡轮、游轮中心，就是还缺乏正式的长途旅游巴士中心。过去至少15年里，如果要乘搭长途旅游巴士到马来西亚各地，或者是泰国南部，须要到黄金坊，以及散布在几个邻里的上、下车点。

而在这段时间里，我国的樟宜国际机场先后添加了第三以及第四搭客大厦，并规划兴建第五搭客大厦。同时，在海路方面，除了发展滨海湾游轮中心，还有港湾中心以及丹那美拉渡轮码头辅助，使我国成为区域游轮中心之一。

但是，我国似乎还没有在陆路方面下心思，陆路交通管理局以及旅游局，对于长途旅游巴士中心或者兴建一个终站，可有长远的规划？

最近，黄金坊成功集体出售，那里有不少的长途旅游巴士业者，接手的发展商是否还会在设计方面，考虑到大家在这方面的需求，也还是未知数。在这种情形下，各国旅客到访我国，看到的是世界最繁忙的机场之一，也会对游轮中心留下不错的印象；可是，当他们乘搭长途旅游巴士来往新马，或者到泰国南部时，应该会对本地为什么没有一个长途旅游巴士终站感到不解。

当局最近宣布兀兰关卡将会进行大规模扩建，或许可以拨出地方涵盖一个长途旅游巴士中心，也可以考虑在靠近大士第二通道，或靠近主要地铁站的地方，发展一个长途旅游巴士终站。