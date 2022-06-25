持续支持华文的教与学

谨答复《联合早报·交流站》于6月16日刊登的吴秀敏女士投函《多管齐下鼓励国人接触华语》：

为稳固我国的文化根基，新加坡孩童须要在家中、学前教育中心及社区有更多接触母语的机会，培养他们对母语的兴趣和喜爱。为此，幼儿培育署和教育部不断加强学前教育中心的母语教学素质。

学前教育中心在策划课程时，必须参考教育部与幼培署推出的全国课程框架，这包括为四到六岁孩童制定的“培养幼儿：新加坡学前课程框架”和为零到三岁婴幼儿制定的“婴幼儿培育框架”。“新加坡学前课程框架”也包括母语教学指南，以支持学前教育中心提供优质的母语教学课程。幼培署正在检讨“婴幼儿培育框架”，加强母语教学内容。

教育部和幼培署也为学前母语老师提供教学资源，供他们选用和补充教学内容。这些教材包括体现本土特色的图书、故事卡和儿歌。

吴女士也建议，学前教育中心可采用华语作为主要教学语言。中心可根据孩童的需求，自行决定主要教学语言。这样的安排为家长提供选择，让他们能够根据自己的喜好和孩子的需求，选择最合适的学前教育中心。

我们也感谢吴女士鼓励年龄较大的学生，继续学习和使用华文的建议。教育部和推广华文学习委员会定期举办活动，在课堂外推广和促进华文的使用及学生对中华文化的欣赏。这些活动包括街舞活动、剧本创作及歌曲创作比赛。我们会继续与家长和社区伙伴合作，维持年轻一代在日常生活中学习和使用华文的兴趣。

幼儿培育署专业发展司司长 盛文凌

教育部课程规划与发展司（母语处）副司长 推广华文学习委员会秘书长 林美君博士