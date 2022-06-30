交流站：关注房地产价格飙涨

1970年代末我买了生平第一个四房式政府组屋，售价2万4000多元。几十年来，房地产价格的涨势可说是疯狂的，对中低收入阶层的影响也是巨大的。

对于经济发展，我是绝对的外行，只是看到这几十年来，物价一路节节攀升，生活压力越来越大。我相信，普罗大众对此都深有体会。物价上涨跟国家的发展息息相关，我们有幸拥有精明能干的政府，房地产市场也因此蓬勃发展，平民百姓的生活也大幅度改善。不过，还是有不少下层民众，在生活线上苦苦挣扎。

房价疯涨到底对平民百姓的生活有多大影响？所谓牵一发而动全身，房价带动所有房地产租金大幅度上涨。小商家为了应付租金，不得不把成本转嫁给顾客，低收入者就首当其冲。老百姓所花的每一块钱，有一部分进入这些业主的口袋，他们所拥有的财富，一部分来自这群低层民众，这不是很吊诡吗？

这些年，政府出台了多轮降温措施，可是收效不大，问题出在哪里？一路来房地产都有炒作的成分，这是不是房价上涨的罪魁祸首？房地产也一直受到投资者青睐，促使一些经济宽裕者无视额外税款买多套房产，推高房价。业内人士也会想尽办法推波助澜，以致初次买房者因这些人的贪婪而必须付出更高的代价。我这个外行人想问，能不能出台多一些政策阻止民众炒作房地产？我建议，公民或永久居民只能买一个住宅房地产；或者，温和一点，第二套房地产的印花税要大幅度的提高。至于那些已经拥有多套住宅房地产的业主，可以从第二套开始，每套房产逐步增加房地产税，这样，他们就会考虑卖掉一些住宅房地产，以减轻税务负担，从而帮助舒缓市场的供需。

政治稳定是政府和全民努力的结果，外国人在这方面的贡献微乎其微，所以，应该阻止外国人购买所有住宅房地产，而不只是有地住宅。如果政府认为这行不通，可否改而向他们征收远比现在更高的印花税，而不是现在不痛不痒的30％。因为他们进来把房地产价格炒高，只会增加我们的生活负担，而他们最终还是能从中渔利。

总之，我认为住宅房地产不应成为投资工具，这只会造成富者越富，穷者则因租金上涨，而间接上缴给这些业主，期望产业价格和租金能下调到一个合理的水平，舒缓我们的生活压力。