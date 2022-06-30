交流站：“辨识恐怖威胁”培训对保安人员至关重要

谨答复《联合早报·交流站》于6月24日刊登的陈利思读者投函《为年长保安人员请命》：

保安人员在维护新加坡安全方面发挥着重要作用。“辨识恐怖威胁”（Recognise Terrorist Threats）的培训，对于确保保安人员具备有效履行职责所需的技能非常重要。

“辨识恐怖威胁”培训课程于2017年10月推出，所有持执照的保安人员必须在2023年7月1日前完成课程。截至2022年3月1日，在持执照的保安人员中，超过四分之三已完成培训。

“辨识恐怖威胁”是一项为期两天的新技能资格（Workforce Skills Qualification）培训课程。课程以英语为培训和评估的媒介语，因为保安人员在执行职务时，必须能够用新加坡的工作语言进行有效沟通。例如，保安人员必须使用英语向当局报告潜在的恐怖威胁，或在紧急情况下向公众传达疏散指示。

我们一直在积极与培训机构、保安机构和工会就这一要求进行接触。配合改进和简化私人保安业培训和评估程序的努力，“辨识恐怖威胁”培训的课程内容和评估最近于去年12月修订，使其更容易理解。例如，使用图片辅助和更简单的语言来帮助可能不精通英语的保安人员。

我们会继续与业界紧密合作，推行这项及其他提升课程，使保安人员能有效地执行职务。

（新加坡警察部队 公共事务局助理局长 王碧慧警监）