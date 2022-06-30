交流站：具本地特色的组屋底层

读了《联合早报·四方八面》5月6日刊登的胡月宝专栏文章《组屋底层族》，作者提到组屋底层是居民的聚集地，说来就来，说走就走，摸牌、带孩子、聊天、摆酒、停柩，是新加坡特有的国民生活风貌。

读着文章，我不禁想起几年前在香港上过的一门课“世界英语”，讲师在介绍新加坡英语时便介绍了“void deck（组屋底层）”这个词。在场的学生当中，除了我这个新加坡人知道是什么之外，其他同学有香港人、中国人、美国人等，他们都一头雾水，既然有甲板，怎么还会是空的呢？

即使讲师解释了组屋的构造，同学们仍觉得难以理解，因为他们在香港看到的公屋或大楼式的住房，和我们的组屋很不同。他们很难想象没有围栏、没有铁门、没有保安人员驻守、不需要密码或钥匙进入，可以直接乘电梯上楼的情况，也很难想象组屋底层这个空间是开放式的，不仅是居民的公共空间，更是任何人都能自由经过、使用的空间，有石桌石椅可以下棋、有长凳可以聊天、有空旷的地可以嬉戏玩耍，还有跳排舞。而且，聊天、玩耍和跳舞的人不分种族，只要志同道合就能凑在一起。要是他们知道这个空间还是华人办丧事，马来人办喜事的地方，肯定更难以置信。

从1960年代开始，新加坡人逐渐迁入组屋，到今天，已有超过百分之八十的国人居住在组屋，相信在未来的日子里，组屋仍会是多数国人的居住首选。50多年以来，从早期开发组屋区，建造一座座的组屋，到现在重新发展组屋区，重建和翻新旧组屋，未来相信还会根据当下的需要，推出相应的政策，确保组屋能够满足国人的需求。无论如何，不变的是，组屋底层这个公共空间，仍将扮演着不同的角色，不仅供人们进行休闲活动，还可以设立托儿所或乐龄活动中心，甚至投票站，在国人的生活中起着举足轻重的作用。它更反映了我国的治安良好，和不同种族的和谐共处。

组屋底层，是新加坡特有的名词，只要有组屋，就有组屋底层。在我国积极展开又一次的申遗工作的当儿，不知是否来得及考虑这个本地不可或缺的生活空间？