交流站：国人无须理睬 马哈迪的无稽之谈

马来西亚前首相马哈迪于6月19日发表的评论令有些国人大吃一惊，他提议马来西亚理应声索新加坡和廖内群岛。

我相信收回新加坡的想法是马哈迪从政多年以来一直有的意图和心愿，并不如一些分析家所认为的只是信口开河而已。

新加坡将于今年8月9日庆祝独立57周年。我国是于1965年8月9日独立，并于同年9月21日加入联合国。

作为一个拥有完整主权的国家和受国际社会承认的成员，新加坡多年来为世界和平与进步作出了有目共睹的贡献。

自独立以来，新加坡一直治理得很好，令许多其他国家的人民羡慕不已。

我们的建国一代和立国一代都依稀记得1962年9月1日举行的全民公投，因为我们皆希望与马来亚、砂拉越和英属北婆罗洲（沙巴）合并成立马来西亚联邦。

1963年9月16日新加坡顺利与马来亚、砂拉越及沙巴合并。然而，由于接踵而至的一系列不幸事件和在政治观点上出现严重分歧，仅两年之后，我国就被逐出联邦。

因此，难免会有人觉得马哈迪欲将新加坡重新并入马国版图感到莫名其妙。但他理应很清楚，实际上要实现这个心愿简直是难如登天。

马哈迪一向口没遮拦和语出惊人，这位已97岁高龄的政治人物，时不时会发表极具争议的言论。我对他的言谈举止已经司空见惯，不足为奇。

由于他已过了政治生涯的黄金期，国人实在没有必要对他的一系列荒谬言论过度惊慌或杞人忧天，一笑置之即可。

正所谓“人必自侮，然后人侮之”，国人大可不必对他的话耿耿于怀。