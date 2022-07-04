交流站：QR码点餐是更方便还是更不便？

我约了朋友到购物商场的某家连锁商店用餐，侍应安排我们入座后，什么也没说就在桌上放了一个夹着一张二维码（QR Code）的小夹板。我和朋友心领神会，拿起手机扫描二维码浏览菜单，我抬起头正打算和他讨论吃些什么时，发现他的手机似乎因为网络问题，一直进不了点单的页面。

我问他是否要用我的手机看，他拒绝并举手要求侍应提供一份实体菜单。侍应一开始用餐厅奉行“电子点餐”的理由搪塞，要求朋友用手机扫码再试试看。朋友表示自己用手机试了几分钟都不成功，指着餐厅柜台的一叠菜单问侍应，这里明明有实体菜单，为什么不可以拿一本给我看呢？在朋友的再三要求下，侍应翻了一记清晰可见的大白眼，心不甘情不愿地从前台拿出一本纸质菜单给我们。

在侍应把菜单递给我们之际，我隐约听到隔壁桌的食客碎嘴说：“QR Code都不会用咩？”

过去两年的疫情攻防战，商家为了减少接触，让实体菜单退场，改由二维码取而代之。扫码点餐确实给大部分人带来很大的便利，也几乎成为不少餐馆愿意采用的便利措施。店员无须到座位点餐，也减少了人为点错单或漏单的问题。若是用自主结账，则免去了排队的麻烦，有效提高了客流量。店家的服务费照收，省去了人工成本之余也提高翻台率，对商家而言根本就是稳赚不赔。

对于那些喜欢独处、不爱花太多时间和其他人打交道的顾客来说，扫码点餐意味着没有抄着手、以稍息姿势在一旁“戒备等候”的侍应，不必在对方眼神逼迫的压力下决定吃什么，点菜的过程更加自在。

这是一个万物皆可数码化的时代，衣、食、住、行，都被安排到一部智能手机里，解锁屏幕就可以点亮生活。只不过，机器终究是机器，人工智慧终究还是欠了些温度，食客到店堂食往往就是要体验人情味的服务，店家要顾客自行扫码点餐，容易让人有被冷落的感觉。

餐点加多少辣、放或不放香菜、鸡蛋要几分熟、少盐少油等等诸多的个性化选择，很多都是电子点餐系统不便下单的。

说回我这个因为要求实体菜单而被侍应翻白眼的朋友，他在用餐过程都在抱怨。他认为全民进入万物扫码的年代后，生活看似更加便利，却无意识地将部分群体边缘化。他说起他不熟悉智能手机的爷爷，过去两年防疫时期外出打包采购，进店时都用手写记录取代扫描登记。直到某一天，他常去的茶餐厅移走了手写记录本子，只留下一张A4尺寸的二维码。餐厅伙计坚持爷爷必须用手机扫描SafeEntry二维码才准入店，爷爷讪讪离开，回家即要求晚辈为他恶补如何扫码登记。

朋友就是受不了商家假设所有人拥有手机，并且可以熟练使用，直接用一刀切的方法摈弃顾客登记和点餐的选项。可以想象，世界最遥远的距离，就是一名对手机不熟悉（或没有手机）的老人家站在二维码面前束手无策，店员依然坚持只能使用二维码。

“这个世界好像走得很快，如果你不会用手机就没有出门或是点餐的权利，这其实是进步还是退步呢？”

在这波无限期追求效率的浪潮里，扫码已经日渐成为默认且唯一的选项，食客渐渐失去了对二维码说不的权利。朋友就是亲眼目睹爷爷成为技术垄断中被淘汰的一群，才会对不能提供实体菜单的商家显得特别敏感。

当然，并不是说扫码点餐该被全面抵制，只是商家须要给予消费者充分的选择权，扫码为主人工为辅，而非全面“自动化”。应当充分尊重年长者的习惯，保留传统服务方式，因为技术发达不应该只方便年轻人，却让长者的生活越来越不便。