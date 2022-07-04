交流站：电子支付的尴尬

我在中峇鲁小贩中心买食物，用了PayLah！应用扫描SGQR码付款。手机应用显示已经过账，可是摊主却说他的eNETS付款系统没有显示收到款项。场面于是变得相当尴尬，两边的显示不一致，到底要怎么办？我等了一会，希望是系统更新延误，同时打电话给星展银行询问，但线路繁忙没接通。折腾了一番，事情没有进展，摊主最后挥挥手说没关系，让我离开。

我当天立即发电邮向星展银行和eNETS求助。长话短说，星展银行确认过账失败，款项在第二天退还给我。我则回访摊主，用现金还款。

从这件事可以看出，电子支付系统还不完善，商家在面临这种尴尬的情况时，是比较吃亏的一方。对于大企业，这样的小损失可能还可以承受；对于小商家或摊贩，这样的损失则非同小可。

在此事发生之前，我有和其他摊贩聊天，谈到电子支付，他们都提到同样的问题，即顾客手机显示已过账，但摊主的付款系统没有收到。顾客不会愿意再度付款（毕竟手机的确显示过账），而摊主只好摸摸鼻子默默承受损失。

顾客可能没有注意到银行过后会退款。即使有，也可能觉得路途遥远而延后（或忘记）付款。我可以感受到摊主和小商家对于使用新科技遇到问题却无法解决的无力感。这种无力感，只会让他们对电子支付更没有信心，更加不愿意使用。

关于手机支付应用的问题，搜索一下网络，其实已有不少网友作出反映。对于这次事件，星展银行很有诚意地处理了。在我锲而不舍地追问日后遇到同样的情况该如何处理时，客户服务人员明确地说这种事情未来不会再发生，因为他们已改善了系统。既然如此，我也只能暂且接受。

然而，为了避免对商家造成不便，我会避免在小商家，特别是摊贩，使用电子支付，毕竟如果再度出现问题，他们受影响的程度会更大。至于大企业，我会尽量使用，因为一旦出问题，他们能更有力地要求相关机构作出改善。

至于eNETS，三天后收到不痛不痒的回复，说会进一步调查再回复云云。