应遏制长期违法喂鸽行为

我住的组屋自一年多前开始出现鸽子滋扰问题。不只日夜遭受鸽群一再飞来骚扰，组屋周遭多处也沾满鸽粪，影响环境卫生和清洁，我为此于半年多前向市镇理事会反馈。

市镇会调查后，怀疑滋扰问题是有人违法喂食鸽子引起的，便在鸽群经常啄食的草坪挂上宣导警告布条，图文并茂，包含四种官方语言，促请公众不要喂食鸽子，因为是违法的，被捉会被罚款。但几个月过去了，鸽群数量并未见显著减少，无论居民如何防鸽或赶鸽，鸽子也只是从一户飞到另一户，就是不愿离开这座组屋，着实给居民的生活带来了困扰。

一个多月前，我才偶然间发现并确定某住户为始作俑者，并向当局反馈。住户每天都在鸽群聚集的时段，从楼上抛食物下楼，或在自家厨房窗沿和墙沿边喂鸽。令我纳闷的是，喂鸽的地点对面就可清楚看见宣导警告布条！实在不明白住户在过去的半年多里，为何对宣导和警告视若无睹？

喂鸽者的理由不尽相同，但野生鸽子与生俱来有野外觅食的求生本能。当喂鸽者长期喂食，为鸽群制造了有利的生存环境后，反倒吸引鸽群长期驻留喂食地点或附近，也就较易形成鸽子滋扰问题，波及其他居民。而且，鸽粪带有多种有害细菌，对人体健康有隐患，加上鸽群吃不完所留下的食物残渣，也会引来蟑螂和老鼠等，影响居住环境卫生和清洁。因此应加以遏制。

由于在鸽子滋扰问题形成前，违法喂鸽的情况通常已持续一段时日，因此我建议当局往后除了在出现鸽子滋扰问题的地区张挂宣导警告布条外，或应考虑尽早或同步安装监控电眼，以便加强阻吓，若发现喂鸽者就严厉执法。

同时，我也建议在受鸽子滋扰的地区加强居民对违法喂鸽行为的公共教育和交流，鼓励居民协助找出和举报喂鸽者。对于明知故犯和屡犯的喂鸽者，则应处以更严厉的惩罚。