《交流站》每周六选刊过去一周网民在《联合早报》面簿页面及早报Kopitiam面簿页面的谈资，让报纸读者也掌握网上民声。

安倍晋三抢救无效身亡

这是该被谴责的暴力事件，无论他属哪个阵营，都不能在这时对死者不尊重。【John Chang】

因为没有想到会有人开枪的缘故吧。经过这件事相信各国政要人物会提高警惕，以免不幸再次发生。【Yun Huai】

涉挥武士刀追人男子被捕

这个社会是怎么啦，三天两头就有持刀者出现，法律再不严惩重罚，如加长刑期，会有越来越多此类案件发生。【Rose Chua】

我国提倡优雅社会，可最大的问题，是这些危险武器是哪来的？为何可以售卖？【Cyrus Lee】

俄罗斯同北约关系的死循环

天下没有不偷腥的猫，国家没有真心的盟友，只有共同的安全和利益。【林安立】

社论：调整心态灵活选购食品

现在物价高涨，大家都有目共睹，尤其吃的方面很多价钱都提高，对人民来说负担加重了。所以，也別太挑剔，调整心态来应付生活开销吧。【Kee Kee】

马国在毫无预警下，突然禁止活鸡出口，给我国人民上了宝贵的一堂课。第一，对于进口的任何食品，我们都要未雨绸缪，要作长远的规划，进口要多元化，不能靠单一的进口来源。第二，要改变吃的心态，就是改变口味，变通餐饮习惯。第三，国家要增加库存，以应付随时变化的国际政治环境。我个人感到很幸运，我们有一支为民服务，高瞻远瞩，未雨绸缪的国家领导队伍。【Chu Pee Lee】

如果马来西亚鸡肉贵，那么可以进口别的鸡肉，让鸡肉的价钱便宜。一旦商家有别的鸡肉进口，一定会有竞争，价钱就会便宜了。【Tan Chin Chong】

约翰逊辞职 英媒：难以置信

自己的人民不照顾，反而去关心乌克兰的国事，也真难为了！【Mia Chuan Chan】

走，对国际经济复苏，疫情控制是好事。不走，国家及百姓都得吃苦瓜。【林安立】

人无信不立，国无信必衰。【佘秋金】

本地油站过去一周下调油价三次

油价跌破100美元又如何？本地的油价依旧没有调回当时的价格，油商还是再次大赚。调高价格就涨几角钱，还是连续几个星期，调低时就几分，根本就一种幌子做法。【Heng Lye Poh】

一周下调油价三次没感觉到，每次上调油价却次次感觉要你的命。【Leo Wong】

与涨价幅度和速度相比，这样的降价幅度真是微不足道，不痛不痒。【Tan Yu Chee】

普京：西方才是乌克兰冲突煽动者

大部分强奸犯都说是感觉到受害者勾引他在先。【Chew Wei Heng】

乌克兰已经独立了那么多年，俄罗斯攻击乌克兰，还说美国和西方是罪魁祸首？【Tan Sc】

都多久了，谈判结果咧？乌克兰说可以不加入北约了，你还不肯放，硬硬要乌克兰让你那两块地，不然不停战。还有网友为了支持你给美国下马威而支持你的侵略。世界真是反了。【SY Chan】

那么打瑞典与芬兰，也可以用同样理由？士兵在你手上，俄罗斯不出兵，美国煽动得了吗？这是军事侵略，绝对正确；若是特别军事行动，轰炸一轮就结束了。联合国二次投票已说明，俄罗斯侵略是错误的。拥有几千枚核武的俄罗斯永远都不会被侵犯，只有它去侵略附近国家！【Cliff Cz】