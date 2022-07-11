交流站：改善兀兰关卡电单车通关服务

根据新闻报道，移民与关卡局在边境关闭期间提升了关卡设施，但如今恢复通关后，我觉得兀兰关卡的检查通道服务和疫情前没有分别。

我在6月25日晚上大约10时50分抵达兀兰关卡的电单车通道，由于是周六所以电单车比平日多，之后我随着车龙被指示进入电单车骑士俗称“猪笼”的Zone 4汽车检查通道，从入口至尾端34、36和37人工检查柜台排了四排各约50辆电单车的车龙，估计里面塞满了至少200部电单车。当时关卡只开了三个人工检查柜台，但有四条电单车车龙，结果我所排的队伍和旁边队伍共用一个柜台，也就是说我须等待前面的100辆电单车通关后，才能轮到，结果白白在里面耗费了一小时45分钟。

我无法理解当局不时在完全没有充分准备时，就把数以百计的电单车赶入猪笼。当时天气很好，并不是担心骑士们遭风吹雨打，因为汽车检查通道顶端是有盖的。如果把电单车导入汽车通道是为了让骑士们能更快速通关，但我不认为数百部电单车能从三个人工检查柜台的效率中受惠。当局能否让骑士们像平常那样进入电单车检查通道通关？

我在疫情前就不时看到有骑士不依指示进入汽车检查通道而惹恼了保安人员，保安人员假装打开电单车通道入口，当骑士骑着电单车欲进入时忽然拉起活动闸门，骑士只好紧急刹车，险象环生。

数年前，我看到一名尽责的关卡组长，每次他值勤时，总是带领下属在关卡走动，检查各类车辆的通关状况，不时开启活动闸门和导引车辆（尤其是电单车），以便都能快速通关。

我们了解兀兰关卡和大士第二通道是世界上最繁忙的关卡，要管理得面面俱到是不容易的，但期盼当局能从大处着眼，小处着手，改善服务效率。至少为有关人员进行必要的培训和提升，或最低程度在开放汽车通道的同时，也让电单车骑士们使用更多的指纹认证自动通关设施。