交流站：越来越多部长能讲流利华语

黄精明

在YouTube上看到一个视频，讨论新加坡华人部长中，谁的华语讲得最好？

这引起了我的兴趣，便上网查资料。新加坡前后共有三个总理，即李光耀，吴作栋和李显龙。我想知道，在他们担任总理期间，內阁中有多少名部长能讲流利的华语？

我把找到的资料做了一个简单的统计。李光耀担任总理的时间点从1959年至1990年，他的內阁中能讲华语的部长包括王邦文、易润堂、李昭铭、王鼎昌、李显龙、郑章远和黄根成。

吴作栋担任总理的年份从1990年至2004年，他的內阁中能讲华语的部长包括王鼎昌、李显龙、黄根成和林瑞生。

李显龙从2004年担任总理至今，他的內阁中能讲华语的部长显著的增加，包括黄根成、林瑞生、许文远、颜金勇、王瑞杰、傅海燕、陈振声、王乙康、黄志明、杨莉明和陈诗龙。其他如黄循财和李智陞，他们的华语的流利程度也不错。

在最近改组的李显龙內阁团队中，共有12位华人部长（不包括李显龙），其中能讲流利华语的部长就有九位，约占四分之三，或75％。

越来越多部长能讲流利的华语是好现象，这说明：一、新加坡双语教育的成功；二、政府对华文和华语的重视。上有好者，下必有甚焉者矣。有部长们作榜样，我有理由相信，新加坡华文与华语的前景是乐观的。