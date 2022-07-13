交流站：请外劳送货实属无奈

和几位做生意的朋友聊天，大家都不期然地谈到工人难请的问题，尤其一些较小规模的传统行业，更是对此感到无奈。

其中一位朋友做冷藏食品生意，每天都必须有人送货，他说不是他不想请新加坡人，而是新加坡人不愿意做，无奈只好请外劳。由于政策的关系，他也只能请固定国家的工人当送货员。如今粥多僧少，连外劳也吊起来卖，不断地要求加薪，而且工作态度也越来越差，反正东家不打打西家。

请外劳的成本翻倍，加上不断疯狂高涨的租金，而利润却不断地下降。所谓提高生产力来减低成本，那只是适合管理层的理论，对小公司而言，根本是天方夜谭。许多小成本生意，已是到了捉襟见肘的情况，就算有生意，人手短缺也是个问题，成本不断上涨，最终将由人民去承担。

许多人投诉本地有太多的外劳，政府也不断地修改政策，提高劳工税和配额，希望把工作优先留给本地人。无奈本地人似乎被宠坏了，薪水要高，工作要少，稍不满意，便辞职走人。太辛苦的工作不做，星期六和星期天也不做，那谁来送货？

朋友说，如果有新加坡人肯做，又何必请外劳，更何况外劳的成本，加上人头税和各种费用，其实请新加坡人更划算。就算能力和态度不佳的外劳，雇主也不敢辞退，实是哑巴吃黄连，有苦难言。

人力部有人力部的条例，建屋局有建屋局的条例，税务局也有税务局的条例，我们不能否定国人和外劳的贡献，但也必须认清某些条例，对小成本生意是一种束缚。

人力问题要处理的确不容易，希望凭借大家的智慧，能找到一个平衡点。