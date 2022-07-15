交流站：改善组屋设施的两个建议

我国有80%的人口住在政府组屋，如今的组屋无论在外观设计、内部设备、环境绿化，消闲设施等方面都不输给私人公寓，国人真的是身在福中要知福，但我认为有两个地方应该改善。

第一，组屋大牌的设置显得混乱不统一。每个组屋区都把大牌安装在不同的位置，有的在前后；有的在左右；有的在最高处；有些由于年久失修，显得模糊不清；有些没有灯火照亮，入夜难找。这种种情况，令居民和访客为寻找大牌而大费周章，有人为此绕圈圈。还有一些大牌，如兀兰第788座组屋是在兀兰6道，而近在咫尺的788B却在兀兰弯，叫人感到混淆。希望建屋发展局能改善这些问题。我建议每座组屋的前后左右都要在显眼处安装大牌，并将大牌号码油漆在最高处，让居民和访客可以从多角度看到，容易寻找，不必再为大牌搞得团团转。

笫二，现金卡停车系统。如今几乎所有组屋区的停车场都实行现金卡停车系统，这给建屋局节省很多人力物力，但美中不足的是常常发生闸门横杆操作出问题，车到闸门，横杆却不升起，使后面的车辆大排长龙，浪费驾车者的宝贵时间，这样的情形相信每天都在发生。本人有个“天真”的建议，如果驾车者进入停车场经过扫描仪器箱后，停车时间已开始计算，出来时停放多久，钱已被扣除，也不必设置横杆，让驾车者通畅无阻，省时省力，不知道我这个建议在技术上是否行得通？