交流站：莫以慈善之名牟利

5月16日，《联合早报》报道《慈善团体可能免向警方申请募捐执照》，监管程序拟简化，但会加强信息披露。

根据拟议的调整，有意沿街募捐的慈善团体无须向警方申请执照，节省等候批准时间，减少行政工作程序，有助提高筹款活动透明度与效率。

慈善是怀有仁爱之心，广行济世之举，是仁德与善行的统一。回馈社会的善行，帮助社会上不幸的弱势群体，在他们陷入绝望时，给予扶持，让他们感觉到温暖与希望，有勇气积极面对人生。

我时常在地铁站及购物中心外，碰到沿街募捐的年轻人及学生，积极请求路人捐款，帮助不幸的老人、孤儿、残疾人士及弱智群体等。他们手上都会拿着印上不幸人士悲哀凄惨的照片，很具震惑力，让人心生怜悯。

以下是我碰过的几次捐款经历，心里充满很大疑惑，为何募捐者传达的信息会存在误导性呢？讲话闪闪烁烁，难道有任何隐情？慈善是一份有意义的工作，所谓助人为快乐之本，为何须用不实言论来劝服人捐款？

案例一，近日我在法嘉购物中心遇到一名青年一手拿着一张弱势群体照片，另一手拿着透明袋子，里头装着满满的钱。他说受聘于政府机构，请求大家捐钱买米帮助这群不幸的人，每捐10元，就会给一个钥匙扣，因公司要用钥匙扣来计算募捐了多少钱，担心员工没据实呈报善款，我捐了70元，获赠七个钥匙扣。回到家后，越想越觉得不对劲，从没听过有政府机构请人募捐，还须用钥匙扣来提防员工的不诚实行为。

案例二，曾在地铁站外碰到年轻男女募捐者告诉我，他们是义务工作者，我的捐款是通过银行直接转账给有关的慈善机构。在我转账后，他们让我在一张捐款收据单上签名。我曾经收过两张黄色的单据，有一次我拿出来读单据上的内容，才知晓这是慈善机构委托第三方募捐，而第三方所收的服务费是以30对70的比例计算。

案例三、我也曾经在地铁站外碰过募捐的男生自称是某学校的学生，他所要的捐款必须至少是20元，而且没有收据，只给一张推销某公司产品的20％折扣优待卡。当我根据卡片上的联络电话拨电询问是不是慈善公司，他们说不是，而他们所筹到的善款，只有10%是给弱势团体。当我要求男生出示证件证明是属于那间学校时，他有点惊慌，承认说是给假资料。

青少年为了赚多点收入，使用不实言论募捐，这传达了什么样的错误信息呢？

我也曾上网查询慈善机构的资料，发觉有些慈善机构的资料没有更新，电话也无人接听或不通，到底这些机构还存在吗？

若监管程序简化，多数慈善机构所须遵循的准则将减少，要如何监管慈善机构保持自律和财务透明度，遵守道德规范，将是一大挑战。重大的善款失信案过去曾发生过好几宗，希望今后不要再有。

慈善机构不同于私人企业，它是良心事业，肩负着社会的责任。慈善是爱心，是社会发展进步的动力泉源，若存在着借慈善牟利，则可能会造成社会大众对慈善事业的不信任，减少捐款，将损害弱势群体的福利。