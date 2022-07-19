交流站：中医药文化小册是对症下药

本地华文水平日益低落的问题谈了很多，也说了很久，但古喻仁最近在《交流站》撰文谈圣婴小学的中医药文化小册，似乎是扭转华文问题的一道良方。

失去了过去华校的语文氛围后，在今天以英文为主的我国大环境中学习华文，好比如鱼失水，难上加难。在先天不足的条件下，必须提高学校华文教材的学习内容。除了须让学生感到内容生动有趣，还要充满知识性与实用性，自可引发学习的动力。

圣婴小学的中医药文化小册是学校的华文辅助教材，对学校优秀的华文成绩肯定起着积极的作用。小册介绍的中医药是华族传统文化中最具现代实用价值的技艺。千年的华族医药古法，如今在本地民间仍蓬勃发展，每年到全岛各地中医诊所寻医问药的各族病人多达百万人次，是我国位居世界前列的国家医疗体系外，另一股不可低估的国民卫生保健力量。

实用的中医药古法来自生活，贴近生活，除了古喻仁文中提到的中医药内容，简单的“日出而作，日落而息”的古训，虽不出自中医经典，却包含了效法自然的中医养生保健的道理；小学生年纪虽小，应也可接受如此浅显的生活知识。华文文化小册吸引学生眼球的是文化的内容，但在吸收文化内容的同时，作为载体的华文自会成为不可或缺的桥梁。

除了中医药，上下五千年的丰富华族传统文化可提供源源不断的华文学习内容；中国古代与现代的史地文哲，可以是从小学到高中不同程度学生的华文教材。如果学校的华文课本教的是华族传统文化，让学生了解中国的古今风貌，华文教材也会是学生家长想要翻阅的教科书。教科书内容丰富，华文华语在学校与家里的使用率自会“水涨船高”，本地的华文水平也会在不知不觉中获得提升。

更大胆的一个设想是，顺应时代的需要，把学校的华文课改成以华文授课的“中国通识”课，从认识中国古今的方方面面中接触华文、学习华文，可同时坐收学好华文、保留华族传统、认识今日中国的三大好处。