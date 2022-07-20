花朵传送

邹瑞群

人生走到终点，不舍也得舍。对于逝者的家属，能够在宁静、舒适的环境与亲人作最后的道别，多少能抚慰失去亲人的哀痛。

三周前，我的三哥得了晚期肝癌，他高龄90，因此不愿接受治疗。由于哥哥单身，独居在一房式租赁组屋，虽然有女佣照顾，但我们还是不放心让他回家，于是恳求院方转介他到临终护理病院，幸得院方协助，让他入住雅西西慈怀病院。

记得当天替哥哥办完住院手续，雅西西护理病院的医生、护士、社工很认真地问起我哥哥的生活点滴、饮食习惯、爱好等等。他们也向我们要了放在哥哥家里的全家福，以及他的个人摆设。

第二天，当我们一踏入哥哥的病房，就看到贴在墙壁上的全家福，桌子上的电子时钟。令人感受到护理人员细心地为哥哥营造一个他熟悉的家的温馨氛围。

护理人员除了给哥哥喂食，帮他清洁身体，还要每两小时替他翻身。有时还以哥哥惯听的称呼陪他说话。这一切，都是要让病患在心理和精神上得到安定。

过了一个星期，哥哥的病情恶化，吗啡也起不了作用。有时我们望着哥哥，因病痛难忍而蜷缩着身体，双手紧握住床边的铁框。这时我们徒感无力、无助也揪心。

这一刻，护士和社工会来安慰我们，他们把面对病患深受病魔折腾的感受与我们分享，让我们的无力感得以释放。

哥哥终于走完人生的最后一程。庆幸他在雅西西慈怀病院得到护理人员的专业护理，才能在宁静、舒适的环境中安详地离去。

我们衷心地感谢雅西西的护理人员，尤其是倪素英医生、医疗社工陈淑美和心灵辅导员林威廉。谢谢你们！

新加坡人口老化，如果我们今后有更多这样的护理设施和专业人员，那真是新加坡人的福气。