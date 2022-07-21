交流站：小学数学的迷思

作为一名家长，我想提出关于小学数学的看法，尤其是“连大人都不会做”的试题，认为这是一种迷思。我要说：“当然不会做啊！哪怕是有博士、硕士学位的大人。”理由很简单，现今学生学的数学跟以前大不相同，大人没学过，当然不会。即使后来自学，如果没常练习，也会忘记。

以我为例，以前我的孩子念小学时，为了更好地帮助她，我从她小一开始就跟着她一起学习。我因此学会现今的数学解答方式。我会用模型思维来答题，这真是个伟大的新加坡发明。对于小学生而言，它比代数来得容易理解，达到一目了然的效果。

孩子小学毕业后，我理所当然地没有时常接触小学数学。渐渐地，我忘记了解题作答方式。今时今日，我是不会做较难的数学题了。可是，我仍能看得懂答案。我觉得，若不是我曾经跟着学习了六年现今的小学数学课程，肯定是连答案都看不懂的。

依我个人浅见，我觉得家长要对新加坡的教育制度有信心。大人不会做是很正常的，把教学重担交给老师吧。相信他们，不要随意批评。家长也要自我提醒，每个科目都有状元题，这样才能区分顶尖与非顶尖的学生。不然，大多数的学生都考A1，怎么分啊？换个思维，如果你的孩子不会做一些数学状元题，就自我幽默一下：哈哈，我的孩子不是状元啊！可是，不是状元，也能活得好好的。