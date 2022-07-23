交流站：感谢白沙综合诊疗所和盛港综合医院

7月7日晚上，饭后一直觉得肚子隐隐作痛，后来痛到手脚冰凉，全身冒冷汗，血压飙到178，感觉随时要晕过去了。最难受的是那种持续的锥心刺骨的痛，令我坐立不安，睡不着觉，什么班纳杜保济丸都一起吞下也无效。丈夫建议去医院急诊部，固执好强的我，觉得胃疼这种小事去急诊部实在小题大做，坚决不肯。

早上7时，马上冲去白沙综合诊疗所挂号，拿到9时30分的预约，只好先回家休息。我准时回到诊疗所，以前听说看病须要等候一两个小时，心里很纠结。然而，这次10分钟不到，便轮到我进诊断室。医生安排我先去二楼做心电图，过后告诉我心脏没问题，会给我一些治胃痛的药，并交代拿到药就当场吃，能迅速止痛。然后，又说要给我一封信，去医院急诊部做进一步检查。我表示不需要，觉得心电图做了，药也吃了，还去医院干嘛？

“去医院再检查一次比较好，万一今晚又痛怎么办？去啦！阿姨，你不去我会很不放心，真的很不放心！”医生苦口婆心地劝我。

到了盛港综合医院急诊部，第一次去，心里有点紧张，等了大约15分钟，办完手续后，紧接着就是医生问诊，照X光，做超声波扫描，又再做心电图检测，一切有条不紊地进行着。前前后后一个多小时，医生就要我丈夫去办理住院手续。原来我是胆囊发炎，须要留医。

刚住进病房，专科医生和护士就来了，医生向我讲解接下来要进行的治疗方案，让我放心休息。半夜，护士小姐轻轻推了我的手臂：“阿姨，对不起，你发烧了，须要起来吃药。”

睁开眼睛，装了药的小杯子已经递到我面前，紧接着水杯也递过来了，当我把药吞下去时，察觉水竟是温的，心里像有一股暖流经过。在冷气房，杯里的水应该是冰凉的，细心的护士事先把水给换了。

在医院住了四天，除了因为躺在病床插管子输液，感觉不舒服外，宽敞整洁的病房没得说，医生、护士和病房助理，也让人感觉温馨和友善。尤值得一提的是，医院各部门传达信息快捷，效率很高。医生刚刚告诉我下午可以出院，丈夫就接到手机短信。出院时，我人在车上还没回到家，医院就传来短信确认复诊时间和其他要注意事项。

我衷心感谢白沙综合诊疗所的李维医生和盛港综合医院28号病房的全体医护人员：在我最辛苦的时候，为我排忧解难，并给予无微不至的照顾。再次感谢我们优秀的医疗团队！