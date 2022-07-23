中国能扛起 世界社会主义大旗吗？

中国有说过它要扛起“社会主义的大旗”吗？没有！中国只是要建立人类命运共同体，这不是政治概念，是一个发展理念，不涉及政治。中国的社会主义是具有中国特色的社会主义，也就是说中国的社会主义是建立在中国文化基础之上的，别的国家是学不来的。即使某个国家要搞社会主义，也是在它的文化基础之上，具有其本国特色。【Yan Chen】

良好的制度，也必须有良好的监督制度。以民为本。【Sheng Tay Lim】

中国经历几代皇朝已证明了一件事：物极必反。一旦统一后，再次解体是必然的趋势。康熙王朝征服了台湾两百年后，清朝最终瓦解。清朝收复台湾后，反被人民起义成功。袁世凯总统贪婪想当皇帝，结果仅当了80天的皇帝就下马了。中国自古以来，人民不是臣服就是起义，对什么维持世界和平，真是没什么兴趣。【Ken Li】

新柔地铁工程能如期竣工

地铁建好最有利益是新山JB，新加坡人与在新加坡的旅客都方便乘地铁过去购物吃東西。【Yeo Wiliam】

没有透露太多资料，希望这条地铁是双轨道“循环式”的。像榜鹅和盛港的轻轨，双车运作，两边都能乘搭。【Frankie Chiuh】

印尼探讨峇淡设养鸡场

有钱不怕没鸡。本来无印尼来竞争，马来西亚鸡农的损失，没办法。【Fook Leong Leu】

我国做得非常好，将来不只是鸡肉，鸡蛋也不受马国牵制了。更期望政府协助我国农业在岛上进一步发展，未来我国粮食有部份的固定供应。努力吧！【Tuck Chong Wong】

但是还不够，新加坡应该和这些鸡农签合同。还有一个好处，如果鸡太多，还可以开工厂生产其他鸡肉产品。印尼的冰冻鸡价格应该会比从美国和巴西进口的便宜吧。一线生“鸡”、“鸡”会难逢、“鸡”不可失。新加坡从没“鸡”到有“鸡”出口的日子要来了。危机变生机！【Frankie Chiuh】

兀兰校园炸弹恐吓虚惊

在学校，校长和老师对学生的沟通，交流与态度很重要，会影响孩子的身心灵发展，而不只是向学分看。【Love Yang Yang】

感谢校方和警方的快速反应，证实是虚惊一场，学生可以安心回校上课。现在最重要的是要找出事情的真相，事情发生的前因后果，不允许虚报的事件重演，让我们的学生和老师能安心地返回校园。【Chu Pee Lee】

两名海军军人将接受处分

已经20多岁的人，夜深敲门请人捐款，被抓后调查是跟酒精有关，这种说法令人难以接受。虽然不是什么大案件，也应该接受严厉的惩罚。【Kee Kee】

有时年轻人好胜，在一众友人面前打赌，逞强而做出一些不理智的举动，好比灌酒、脱衣服、当众小便、作弄邻家女孩、课室里抽烟等，大家都年轻过，人家都给我们机会，你就不放过这两个年轻人？【Ng Sin Hock】

其实他们在后港也有来叩我亲人的门,只是被拒绝了。如果是酒精反应~~那么应该要关注限制或禁止喝酒了年龄層了。【Fongfong Peggy】

南京玄奘寺被曝供奉日本战犯牌位

曾经参与侵略战争的日本军人是不能公开让其他人参拜的。这样等于认同这些日本军人的侵略行为。【Fook Leong Leu】

南京是日军大屠杀的城市之一，寺内反而供奉日军战犯的长生牌，简直是一大讽刺，当局应彻查谁出资供奉的（应该有记录），千万别让历史疤痕伤害了种族情绪，别误导了下一代。历史可以原谅，但不能忘记！【雲风】