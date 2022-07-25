交流站：我国文化艺术发展的反思

我国独立以来推展的文化艺术，跟建立一个富有文化艺术气息的优雅社会的愿景尚有一段距离，给人的感觉是，时尚文化、餐饮文化、旅游文化和博弈文化等，随着国家经济增长而盛行，但传统的文化艺术却进展缓慢。

目前我国的冠病疫情趋稳，社会各种事业受冲击后，均致力寻求新机遇与拓展前景，艺术界也应适应新常态和努力向前推进，以搭上国家迅速发展的列车，并于今后争取走向国际舞台与世界艺术接轨，进行区域间艺术交流与合作，从中宣扬我国文化艺术的特色。

上世纪卡拉OK风行，使歌唱艺术流行起来，随后有不少中国新移民成为人民协会的歌唱导师，使学习民歌与艺术歌曲者激增，并提升了音乐艺术的水平。2020年初冠病疫情在我国暴发，首当其冲的是歌唱艺术事业，包括卡拉OK、演唱会及歌唱课程等。现在虽已逐步复苏，但因曾受到严重打击，今后的教学情绪与民众学习的热忱多少受影响。我期待大家怀着坚定的意志继续尽力推行，以复兴本地音乐艺术的发展，并丰富国人的精神文明生活。

我国的体育文化历经疫情而停摆一段时间后，各项目的体育健将就持续在国际运动会力争优越的表现，所获得的成果不仅是个人的努力，同时也得益于良好的组织与奖励机制。

至于本地不同领域的艺术团体，虽有成立数个总会推展活动，但有些组织尚未健全，也缺乏社会热心人士的赞助。我国的文化艺术团体，一般上都缺少活动经费，在没有充分资源的支持下，极难有效开展活动。

人协属下的民众俱乐部，具备相当完善的设施，可是国人的生活充裕后，对消闲与旅游的需求与选择也越多，而减少到民众俱乐部参与活动。倘若民众俱乐部与民间艺术团体能成为密切的合作伙伴，充分利用有关设施作为展览或表演的平台，就能共同推动文化艺术的发展，促进社会的艺术气息。况且，民众俱乐部分布全岛各区，方便居民和学生参与艺术活动，使艺术融入民众的生活。

民间文化艺术团体设立总会负起领导的任务，以期发挥集体的强大力量，但组织的成员有不同的背景与经历，在合作上难免会发生一些不和睦的情况，如组织与组织之间，存有逞强好胜的炫耀心理，或自理门户的自私心态，或以自我表现为中心，或以自身利益为前提等，都会影响整体的凝聚力及和谐合作。

疫情肆虐两年多，使我国文化艺术的发展缓慢下来，如今我国已在“与冠病共存”的大道上前进，凭着政府的支持，文化艺术团体与艺术工作者的协作，以及广大民众的支持，大家可携手同心竭力推动文化艺术朝更美好的未来发展，国人也热切期盼风雨后的天空出现美丽的彩虹。