交流站：捐款者应采取三步骤确定捐款用途

答复

谨答复《联合早报·交流站》于7月19日刊登的邱巧莲读者投函《莫以慈善之名牟利》：

邱女士在投函中对取消申请沿街挨户募捐（House to House and Street Collection）执照的制度表示关注，认为这可能会让一些人更容易冒充募捐者行骗。我们理解邱女士的担忧，并感谢她提出反馈。

绝大多数注册慈善机构在筹款方面都坚持最佳做法。因此，我们希望探讨减轻慈善机构的行政负担的方法，以支持它们的慈善工作，同时确保公众有足够的信息作出知情的决定。

尽管取消了申请沿街挨户募捐执照的制度，但慈善总监办公室提出了额外的披露要求，以确保捐款者继续有渠道核实募捐的合法性。例如，在新制度下，此类慈善机构现在必须在展开沿街挨户募捐活动前，在慈善网站（Charity Portal）披露公开募捐活动的详情，包括第三方募捐者的信息。公众在被慈善机构接触时，可以立即在网上核实募捐活动的真实性。我们计划在明年年初落实这些调整。

我们鼓励捐款者在响应面对面或网上的募捐活动时，保持敏锐和警惕。捐款者也应采取“询问、确认、乐捐”（Ask, Check, Give）的步骤：

一、问募捐者一些基本问题，如受益人是谁，他们的捐款将用于什么目的，以及他们如何获得关于受益人的最新信息；

二、通过慈善网站查看，以核实受益人是否是注册慈善机构或海外慈善项目募捐准证持有者。当新制度生效时，捐款者也应根据已在慈善网站上披露的公开募捐活动的详情，来核实有关募捐活动。

三、一旦捐款者确定他们的捐款是用于真正的慈善事业，就可以安心捐款。

有些公司可能会利用人们的善心和慷慨精神来推销产品或服务。这破坏了慈善机构的出色工作，使善心人士不敢捐款。捐款者应注意这些行为者，如果他们有所怀疑，不应在压力下购买产品。若对任何以慈善、仁爱或公益为目的的募捐活动有疑虑，请向慈善总监举报，电邮是mccy_chilities@mccy.gov.sg。如怀疑有诈骗行为，公众应立即向警方报案。

文化、社区及青年部

慈善总监

陈金淡