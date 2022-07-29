交流站：居家办公的利与弊

冠病疫情下居家办公已成常态。现在疫情好转，我的两个儿子依然还在家工作，完全不必回公司。其中一个工作两年，换了几份和销售有关的工作。刚开始居家办公他很开心，不用花钱在交通上，在家也没人管，可以随时下厨，再不然累了就睡觉或玩电脑游戏。一到放工时间，马上去健身房健身。

可是，他最近开始郁郁寡欢，唉声叹气。我问他是不是达不到业绩，他说不是，只是觉得没有和同事互动，一个人像孤立的岛屿，公司没有设办公室，节省租金。他还说要去看心理医生，怕患上忧郁症。

小儿子刚开始工作半年，也是很少回公司。我问他为何不去公司工作，他说办公室是合租的，工作空间很小，而他有时要用到两台电脑工作才有效率，因为要搜索资料。我家的水电费也因为他们而增加了很多。

其实，居家办公还有其他弊病。例如，组屋经常会有装修工程，所发出的噪声不小。两个儿子都很迟睡，因为隔天不须要赶搭地铁上班。人家说早睡早起身体好，但他们就是迟睡迟起身体差。

千万不要以为居家办公可以节省吃饭钱，大儿子常常贪方便而上网订餐，而这些外卖都已调高价格。小儿子则会自己走去附近的食阁买午餐。最近他们突然开始有在家煮饭的念头，两人分开煮自己要吃的食物，经常弄到乌烟瘴气，整个厨房油腻腻的。但是，在家烹煮有好处，食物可能会比较健康吧。

大儿子最近又开始动了跳槽的念头，低薪一点他可以接受，最重要的是可以回公司工作，能和同事互动。所以，居家办公不应成为永远的工作模式。