交流站：勿投喂野鸡野鸽

“狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠”“感彼云外鸽，群飞千翩翩”关于鸡鸣、飞鸽的诗句，我也能背出几句。诗中描绘的那种鸡犬之声、白鸽翩飞的宁静又热闹的乡村生活场景，早已与我们现代城市人渐行渐远，如果没有一颗诗意的心，更是无从体会。

但生活在新加坡的我们，只要你走出家门，几乎每天都能看到这种场景。比如，清晨或黄昏，在去白沙公园的路上，可以看到这里一窝、那里一群的野鸡，悠游自在地在树根草丛旁啄食。碰到遛狗的走过，调皮的宠物狗没来由的大吠一声，那些警觉性很高的野鸡马上啪啪啪地飞到了树上。这种鸡飞狗跳的场景还真有趣。有时也能看到鸽子三两只，气定神闲，昂首阔步于路边，斑斓亮丽的羽毛给人雍容华贵之感；如果抬头，偶有鸽群飞翔，你定能想到古人利用飞鸽传书的智慧。

但不知从何时起，这些野鸡、野鸽来到了组屋区。组屋区的草坪，野鸡野鸽随处可见。它们只只肥肥胖胖，羽毛锃光瓦亮。有时几只，有时一群，间杂着乌鸦八哥，各自埋头啄食，对于路过的居民视而不见，倒是会为了面包屑而互相争斗一番。可见，这些野鸡野鸽早已习惯了居民的投喂，对人类已没有一丝戒备之心。

偶尔看到野鸡野鸽漫步于草坪，听到鸡啼鸽鸣，会觉得生态环境不错，但如果整天耳边飘着喔喔喔咕咕咕，你会觉得这是一种噪音灾难。工作人士想在家静享周末或难得的假期，很多时候，窗外静得很，听不到人声，但总有几只花公鸡尽责得有点过分，凌晨四时就开始啼叫，下午也在理直气壮地报晓。还有，也不知在哪个角落头，窝着一两只鸽子，有事没事地“咕咕”地叫着，声音不大，没有公鸡啼声那样的尖利，却总能听得真真切切。我有时会突发奇想，也许是它们的生物时钟坏了，如果兽医能帮它们调一下，或者国家公园局想办法鼓励它们移居去白沙公园，那该多好。

于是，关于组屋区野鸡啼声扰人清梦、野鸽粪便污染环境的投诉从未停过。一切缘于身边总有一些居民，明知投喂野生动物违法，但爱心泛滥，我行我素地定时定点地投喂。如果有人试图赶走这些野鸡野鸽，还会引起野生动物爱好者的抗议。殊不知，他们的违法行为不仅影响了居住环境卫生，滋扰了其他居民的生活，更是直接地危害野鸡野鸽在野外觅食的求生本能。

鸡啼是祥和，鸽鸣是安泰。城市生活，人与自然动物应该可以和谐相处，但前提是互不干扰。野生动物就应该生活在它们该生活的地方，比如公园丛林，而不应该是组屋区。居民对野生动物的爱心，应该用在正确的地方。