交流站：年轻人深夜聚集纳福城广场扰民

义顺纳福城的广场经常有很多年轻人聚集到深夜，骑脚车，玩滑板，叫嚣狂奔，大声喧哗，粗言秽语，还有女生的尖叫狂笑。他们常在周末和假日前夕聚集，学校假期几乎每天都在深夜玩闹，从晚上待到隔天清晨四五点，扰乱安宁。我曾经向纳福城投诉，保安人员也常去驱赶，但很多时候都赶不走，就算他们离开也是暂时的，保安人员一走开，就会倒回来，报复性地叫嚣，把音乐开到大大声，骂粗话，嬉戏玩闹。

为了这多年存在的噪音问题，我和邻居曾多次报警，警察也会去巡视，但很多时候是年轻人看到警车来就作鸟兽散（因为都骑车，跑得快），让警察常常扑空。警察离开后，他们又回来喧哗，并变本加厉。

是我们的教育出现了什么问题，而导致这群年轻人如此顽劣？

我想他们大多是学生，才会在学校假期每晚群聚狂欢。学校应加强公民课，教导年轻人要有公德心和同理心，做好公民。

我有以下建议：

一、在广场附近快餐店和第934座组屋的外墙装电眼。不然就派个保安人员守在那里，拍下照片，但也要考虑到保安人员的安全。

二、希望家长能好好管教孩子，为什么让孩子半夜三更在外游荡？还是家长睡得太沉，不知道孩子出去扰人清梦？

三、请执法人员更积极地采取行动，展开突击行动。对于这些顽劣的年轻人，仅仅警告是没用的，如果抓到他们，就联络家长去警局带他们回家，要不然家长可能还一无所知。对于屡劝不听，一再闹事的，或者可以扣押他们的脚踏车。