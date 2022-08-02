交流站：不要乱找整骨师

不久前看电视新闻有一则报道，美国一女子因脖子疼去整脊，结果四条动脉被整断致瘫痪。虽说不是发生在本地，但我觉得还是要警惕。

我因为运动量大，不时会去推拿按摩，以缓解运动后肌肉僵硬及筋膜紧张，所以会特别留意这方面的服务。

最近在社交媒体上经常看到一些提供推拿整骨服务的推销视频。在视频中，颈椎和腰椎的“整骨”最为常见，毕竟这两个身体部位是现代人最常感到不适的。在一些视频里，可以看到所谓的“整骨师”对患者的脖子和腰背做出大幅度的按压和快速的左右扭转。另一些则更甚，用一条“Y”形帶套在躺着的患者的脖子上，然后用力往后一拉，把患者的整个身躯从平台的中端硬拉到另一端，目的是借由此大动作来让颈椎“归位”。然而，这些都是非常危险的动作。

颈椎和腰椎都是身体的关键和敏感部位，围绕着这两个重要部位的都是神经线和血管，只要“整骨师”的动作有稍微的偏差，可能会造成患者轻则扭伤，重则瘫痪甚至死亡。

再说，这些“整骨师”未必都经过正规培训和认证，可能连营业执照都没有。从视频里可以看到一些“整骨师”穿着随便，背景墙除了贴着一两张人体骨骼图作点缀外，就什么都没有，左看右看都不像诊所，更像是在自己的住家营业。还有，这些“整骨师”的年龄似乎也不符合应有的学历和资格。

如果真如我所言，发生不幸事件只是迟早的事，希望大家在整骨前，要确定整骨师是经过认证的。