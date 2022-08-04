交流站：记与李成智先生的一段交往

从《海峡时报》讣闻版中，得知李光前先生的二儿子李成智博士，已于7月29日走了，享年99岁。

打从2005年，我便报读厦门大学博士班，研究“李光前先生如何聚财、如何散财？”可是我出生太迟，不曾与李光前先生谈过话。李氏家族作风一向低调，公开资料不多。我只知道，陈嘉庚、李光前和陈六使，当年对新马华社，甚至是中国的教育、慈善和文化事业，都有诸多贡献。

几年前，我到访华厦44楼的李氏基金总部，承蒙李成智先生愿意接待，让我掌握了不少第一手资料。

李光前先生有三男三女。长子李成义当时已不良于行，没到办事处。二儿子李成智、三儿子李成伟。职员称他们为大头家、二头家和三头家。没想到不久后，李成伟在家中跌倒而于2015年8月7日去世，享年86岁。李成义也于2016年5月10日去世，享年95岁。

李成智先生在受访时要求：不准录音、不准拍照。我唯有强记重点，写成文字，再向他查对。李氏基金恩泽四方，但李成智先生待人如常。我因为常走动，所以不必预约，就可以直接与他对谈和查证。李成智先生虽受英文教育，但他是福建南安人，我是福建金门人。我们以方言沟通，问题不大。

李光前先生于1967年逝世，迄今已55年，他于1952年创设的李氏基金，原称李国专基金，是纪念其父李国专，后才改为李氏基金。

听众多教育界和文坛前辈说，李光前先生乐善好施，当年陈六使先生创办南洋大学时，他就答应捐赠捐款总额的10%。

在研究过程中，我发现李光前先生对不少社团和教育机构，都有大笔款项的捐赠；然而，在个人方面的享受，他却非常节制。他的三个儿子都有乃父之风。

此外，李光前在捐赠后，从不以个人名义命名，在他逝世后，才看到以他命名的新加坡管理大学的李光前商学院、国家图书馆大厦的李光前参考图书馆，以及南洋理工大学的李光前医学院等。

一个人要做善事不难，难得的是一辈子做善事，而且还设立基金，让子孙后代将经商所得捐助社会。得知李成智先生远行，但愿他一路走好。