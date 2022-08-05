多管齐下使数码化更具包容性

答复

谨答复《联合早报·交流站》于7月22日刊登的高极登读者投函《老年人的缴费困扰》、7月22日和27日刊登的《站长的话》和8月3日刊登的沈文凤读者投函《不要忘记年长者的需要》：

针对《联合早报·交流站》近期关于数码化对年长者的影响的投函和《站长的话》，我们同意必须在推进数码化和打造包容各阶层的社会之间取得平衡。这一直是我们尽可能让更多人，包括年长者受益于科技的做法。

数码化让政府服务更普及、更方便和更安全。这让许多年长者，包括那些行动不便的老人家受益。为了鼓励新加坡人使用数码服务，我们大力推动数码乐龄计划（Seniors Go Digital）等促进数码能力计划，为超过15万名年长者提供电子支付等基本数码技能的一对一培训。在使用数码服务方面需要帮助的年长者，可以到位于图书馆和民众联络所的新加坡数码转型社区援助站（SG Digital Community Hubs），以获得一对一的指导。一站式的ServiceSG中心，也为使用20个政府部门的常用服务和计划提供帮助。

然而，仍有一些人持续面对诸如高先生和沈女士所提出的种种困难。我们会继续帮助在使用这些服务时需要帮助的用户。例如，虽然我们的目标是到2025年实现无支票社会（这是由于支票数量减少和电子支付的使用增加），但现金仍将作为一种熟悉和方便的交易方式。银行本票也将继续作为支票的替代选择。

我们也希望与来自公共、私人和民间领域的伙伴合作，促进数码包容。通过数码益终身（Digital For Life）运动，100多个合作伙伴挺身而出，推出了一系列基层项目，丰富了约20万新加坡人的生活。

我们对于许多年长者努力学习科技感到鼓舞，也希望家人和朋友在这一学习旅程中继续给予他们支持。政府会继续与合作伙伴合作，致力使数码化更具包容性。

总理公署

智慧国及数码政府署

科技运用与推广司司长

黄玮娴

资讯通信媒体发展局

传播与营销司司长

陈紫玲