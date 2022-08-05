为什么本地华人不学华语？

刘松涛

为什么有些本地华人不愿学习华语？因为学非所用。

本地学校的课程偏重英文，家长自然会和孩子多讲英语少讲华语，希望孩子能够讲比较流利的英语，容易适应学校的课程，以考到好成绩。而且，有更好的英文水平，他日到外国留学时也更有可能为名校所录取。因此，家长就选择多用英语和孩子交谈，忽略了华语。

政府部门或私人企业骋请员工时，除了特殊情况，一般上只要求他们的英文水平达标，可以实际应用。因此，本地华人不必担心因不懂华语而找不到工作，就觉得何必浪费时间学华语。这也是本地华人不重视学习华语的原因之一。

新加坡虽然实行双语教育，鼓励华人学习华语，但是由于社会环境越来越西化，英文水平高的人一般上比英文水平低的人有更高的事业成就和社会地位。这无形中让人怀疑华语学来做什么？

在亚洲，新加坡比任何国家都更国际化和西化，这是因为英文普遍使用的关系。因此，华语和华文在本地社会已沦为可有可无的语言和文字，让人感觉学非所用。因此，多数人不会为华文水平低落而担心。

这些就是本地华文水平每况愈下的主要原因，如果大家不想新加坡被完全西化，未来的子孙只懂ABC，就应坚持推广华语。在这方面，有效办法是学以致用，让懂得华语的人能够真正享受到懂华语的价值。

如何做到学以致用呢？下列几个建议，如果能够做到，新加坡的双语政策才会取得成功，本地华人的华语才会更快进步：

一、华族学生的中英文都必须及格才能毕业；

二、华人必须懂中英双语才能当公务员；同华人交谈时也应以华语为主。

三、所有英文招牌都必须加上华文，公众耳濡目染，就可以提高华文程度。

四、准许本地家庭聘用来自中国的年长保姆，让每个家庭成员有机会通过日常生活，学习标准的华语。

五、鼓励华族家庭订阅华文报，养成阅读华文报的习惯，让每个家庭成员都能更了解中华文化，从而爱上华语。