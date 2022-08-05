刘星星

我在东源小学念六年级，想和大家分享一下学习华文的经验。我是在美国出生的，在英文的环境中长大，一开始接触到的华文并不多。我来到新加坡上小学，开始学习华文时，觉得十分枯燥乏味，华文也是我最差的科目。那时候，我特别讨厌读华文书，也不喜欢上华文课。小四的时候我听说新加坡有特选中学，特别注重学习双语，学生还有机会到国外参观并了解东西方文化差异。我很感兴趣，于是开始努力学习华文，希望能进入特选中学。

2020年，冠病疫情刚开始时有一个多月的阻断措施。因为无法去学校上课，我就利用这段时间学习华文，努力提高华文水平。我从简单的开始，慢慢地把课本和《新天地》中的文章读通顺。渐渐的，我开始读更多的华文书，并发现了很多有趣的华文书。我从不爱读华文书到热爱读华文书，特别喜欢读武侠小说，例如金庸写的《射雕英雄传》。在短短的两年内，我对华文的兴趣增加了几倍，华文也成了成绩最好的科目之一。现在，我对华文和双语特别感兴趣，想上特选中学的原因不再只是想去海外浸儒，而是想提高自己的双语能力，精通东西方的文化，成为真正的双语双文化人才。

我的经验说明只要对华文感兴趣，华文成绩就会飞快地进步，这会比别人逼着学的学习效率高百倍。