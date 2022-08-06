佩洛西访台 刺探中美底牌

“请不要挑战我的底线！否则我又要修改底线！”郭德纲老师说中了。【Malcolm Chang】

中国大陆看长远，不轻易开战！中国人不轻易打中国人。【Chiong Cheehon】

提问：如果西方国家，如英国政要接下来陆续访台，怎么预测中国应该或可能采取的行动？【Zen Lim】

对，应该受对付的是美国，是美国设下陷阱让台海发生战争。拜登劝老奶奶不要过去，那是演戏罢了。【Tan Hui】

中国宣布对佩洛西实施制裁

糟了，不能用淘宝、支付宝了，应该也不能用微信、微博了。【Lim Peh】

中美已经从桌子底下用脚踹，变成直接在桌面上扳手腕了……早晚都得面对的从大乱到大治。【Okr Wryug】

可以参考美国前国务卿蓬佩奥，本来打算卸任后去当金主公司小领导，结果因蓬佩奥被制裁，他的金主公司不敢跟蓬佩奥有关系，因为美国很多公司跟中国都有业务来往，不敢得罪中国。蓬佩奥目前只能在一家研究所当研究员。【李秀滿】

曼谷拟建小贩中心

在泰国一些小城镇已经出现小贩中心，只不过需要时间，迟早可以全面改革。【Philiploh Loh】

就是有街边小贩才热闹啊，学新加坡到时候游客都不去了，三思啊。【李泰国】

各个地区有其特色，别国的模式不一定就适合自己，所以别一味模仿。【Ronald Queh】

武吉巴督与马林百列 首见百万组屋

无论二手组屋如何涨，新组屋必须保持现今的价位，不要水涨船高就行了。这是政府必须确保的。【Qu Hong Piew】

现在是不是流行买了百万组屋可以炫耀，所以才出现那么多。【Alvin Leong】

这就是市场供不应求的结果。【KH Yang】

过去三年约120万名 中国人入境马国后 没有出境记录

120万而不是120个人啊，怎么可能？藏在天花板上面也不可能这么多。【Raymond Ooi】

这种情况存在已数十年，众所周知在大马用钱能使鬼推磨，假证件轻而易举可得之！【Seng Kee】

其实，马国的关卡没有出境记录也不是不可能的事。不帮盖印出入境事件不是不时发生吗？假设都没有入境记录，自然会有120万人没有出境记录。【Romas Tay】