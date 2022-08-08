交流站：注明籍贯有积极意义

从今年5月29日开始，电子版出生证的父母资料栏，不再显示父母各自的籍贯。这样的做法，令人有点遗憾，因为注明籍贯有积极和特殊的意义。

籍贯包含深厚的历史和文化价值，让自己知道“我来自何处”，或我的父母、祖辈来自何处。这是追本溯源、饮水思源，自我探索的一条线索，更是寻根的纽带。我国有各籍贯的会馆组织，在加强宗亲的凝聚力，了解自身的根源，保留各籍贯的传统艺术文化方面，扮演极其重要的角色。就如历史学者柯木林所说的，籍贯等于是一个族群的“姓氏”，也是一种对自身根源的记忆。

也许很多人，尤其是年轻人，会认为自己不会加入宗乡会馆，无须知道自己的籍贯。当别人问起你是什么人时，你可以大声地说：“我是新加坡人！”这没有错。但当别人问起你的祖籍在哪里时，你可能不知道“祖籍”是什么。在这样的情况下，人家会对你有怎样的评价？即使你学历高、职位高，却不知道祖辈来自何处，该会感到惭愧吧？赶快回去问父母，如果父母也不知道，那就拿报生纸看一看，才知原来父亲是广东人，母亲是客家人，而自己跟随父亲，就是广东人。再下来就可以较深入地了解广东人和客家人的习俗文化了。

追溯籍贯是目光短浅、钻牛角尖的做法吗？刚好相反，这是宏观且具世界观的。试想，如果几个来自不同领域、初次见面的人聊起天来，竟发现当中有自己的同乡时，会顿时感到亲切，缩短了彼此的距离，接着要商谈合作，也就简单多了。此外，年轻人知道自己的籍贯，有助于他们在国外联系同乡情谊，开拓联络网，使业务多元化。这就是人们常说的：自己人，好做事！

新加坡国立大学副教授李志贤的看法值得参考，我国的华人社会是由不同籍贯所构成，保留族群意识很重要，年轻人即使不会讲方言，但知道自己的籍贯，会和家人一起庆祝族群独有的节日。这对促进家人间的理解和谅解，培养凝聚力，建立和谐融洽的家庭至关重要。

总之，在数码报生纸上注明籍贯，在传承族群文化习俗，加强协商合作方面，有着积极的意义。这也是一条根固绵远的家族纽带。